В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за призывы к терроризму
Пискарев: в ГД внесли проект об ужесточении наказания за призывы к терроризму
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об ужесточении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев.
Авторы проекта предлагают:
за призывы к массовым беспорядкам или участию в них приговаривать на срок до четырех лет лишения свободы, если призывы совершены с использованием интернета или СМИ — до шести лет;
за призывы, оправдание или пропаганду терроризма в интернете или СМИ увеличить максимальный срок дополнительного наказания до шести лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
за применение насилия в отношении представителя власти увеличить максимальный размер штрафа до 500 тыс. руб.
Депутат Пискарев пояснил, что «в условиях вызовов и угроз, с которыми столкнулась наша страна, особое значение приобретает пресечение угроз... еще на стадии их подготовки».
«Наши противники — коллективный Запад и подконтрольные им беглые преступники, релоканты и иноагенты — не оставляют попыток спровоцировать наших граждан», — заявил автор законопроекта. Он добавил, что документ уже получил положительные отзывы Верховного суда и правительства.