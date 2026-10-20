ЕАЭС предупредил о подорожании газа для Армении на 69% в случае выхода из союза

«Реальная контрактная цена на поставляемый газ, с учетом рыночной конъюнктуры на мировом рынке газа, может быть выше. При указанных вводных импорт газа Республикой Армения в стоимостном выражении в отличие от рассмотренных ранее групп вырастет на $268,5 млн или на 69% — с $389 млн до $657,5 млн... Рост будет сопровождаться увеличением издержек производителей и домохозяйств и в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно скажется на уровне инфляции и ВВП»,— утверждается в докладе.