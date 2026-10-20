ЕАЭС предупредил о подорожании газа для Армении на 69% в случае выхода из союза
Члены Евразийского межправсовета подготовили доклад о возможных последствиях выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за интеграции в Евросоюз (ЕС). По оценке совета, импорт газа для Армении может подорожать на 69%.
Над докладом работали представители России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Оценка импорта газа Арменией из стран ЕАЭС исходит из цены на уровне $300 за 1 тыс. куб. м при сохранении физического объема поставок. Сейчас базовая цена для республики установлена на уровне $177,5. В 2025 году средняя рыночная цена на европейской бирже TTF составляла $422 за 1 тыс. куб. м.
«Реальная контрактная цена на поставляемый газ, с учетом рыночной конъюнктуры на мировом рынке газа, может быть выше. При указанных вводных импорт газа Республикой Армения в стоимостном выражении в отличие от рассмотренных ранее групп вырастет на $268,5 млн или на 69% — с $389 млн до $657,5 млн... Рост будет сопровождаться увеличением издержек производителей и домохозяйств и в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно скажется на уровне инфляции и ВВП»,— утверждается в докладе.
В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин призвал власти Армении как можно скорее провести референдум по поводу участия страны в Евросоюзе или ЕАЭС. Премьер республики Никол Пашинян заявил, что Армения будет оставаться в ЕАЭС до тех пор, «пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным».