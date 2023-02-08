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Коммерсантъ FM
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Получившим инвалидность добровольцам спецоперации выплатят две пенсии

Добровольцы, получившие инвалидность в ходе российской военной операции на Украине, смогут получать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, правительство продолжает разрабатывать дополнительные меры социальной поддержки участников операции.

«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации»,— сказал господин Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации (цитата по сайту правительства).

Михаил Мишустин также сообщил, что готовятся и другие меры поддержки участников военной операции, о которых сообщат позже. В частности, он отметил, что законопроект о ежемесячном денежном пособии для вдов ветеранов боевых действий принят в первом чтении.

Кроме того, правительство выделило дополнительное финансирование на специальные доплаты медработникам Вооруженных сил России и другим военнослужащим, которые оказывают помощь раненым, указал премьер-министр.

21 ноября президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам. Кроме того, стаж для назначения страховых пенсий участникам военной операции на Украине будут засчитывать в двойном размере. Первый зампред фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин ранее рассказал «Ъ», что в ближайшее время партия обнародует еще ряд законопроектов, касающихся социальной защиты участников военной операции и их семей.

Подробнее о планах Госдумы на весеннюю сессию — в материале «Ъ» «От спецоперации до индексации».

Милена Костерева

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