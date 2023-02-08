Международная следственная группа достигла предела в расследовании крушения MH17

Международная следственная группа приостановила расследование уголовного дела о крушении в 2014 году Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом. Следователи заявили, что обнаружили «убедительные признаки» того, что президент России Владимир Путин причастен к поставке зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет. Однако президент России обладает иммунитетом по международному праву в качестве главы государства.

«В соответствии с голландским законодательством глава государства не может быть привлечен к уголовной ответственности в каких бы то ни было обстоятельствах»,— заявила на пресс-конференции представитель прокуратуры Нидерландов в совместной следственной группе Дигна ван Бутцелар.

Она отметила, что расследование достигло предела своих возможностей, все улики исчерпаны. Сейчас специалисты не обладают достаточными ресурсами и выводами из-за отсутствия сотрудничества со стороны Москвы и нехватки свидетелей, готовых дать показания. «Расследование сейчас достигло своего предела. Все зацепки были исчерпаны»,— сказала госпожа ван Бутцелар (цитата по AP).

Также не удалось установить личности членов экипажа зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считает следствие, был сбит самолет. Следственная группа также подчеркнула, что ей не удалось установить, почему был сбит самолет. «Нам действительно ясно, что произошло, но ответ на вопрос, почему был сбит MH17, все еще остается в России»,— заявил во время пресс-конференции Энди Крааг из полиции Нидерландов.

Приостановка расследования произошла почти через три месяца после того, как голландский суд осудил россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченкоза за их участие в крушении «малайзийского боинга». 17 июля 2014 года самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур. В результате крушения погибли все 298 человек на борту. По версии суда, самолет был сбит из «Бука» со стороны Первомайского на территории ДНР. На момент крушения Россия контролировала республику, а также имела влияние на ее руководство. Москва все обвинения отрицает.

Подробнее о вердикте — в материале «Ъ» «Перевели на Стрелкова».

Дарья Эрозбек