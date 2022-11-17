Перевели на Стрелкова

Окружной суд Гааги в четверг вынес вердикт по самому громкому делу в своей истории — о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» в Донбассе летом 2014 года. Суд счел доказанным, что выстрел по самолету произвели из ракетного комплекса «Бук» с территории, которую контролировали силы Донецкой народной республики. При этом, по утверждению суда, «Бук» привезли из России прямо перед инцидентом, а потом туда же и увезли. Заочно к пожизненному заключению приговорили россиян Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко. В МИД РФ констатировали, что суд Гааги «пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Nijhuis / AP Фото: Phil Nijhuis / AP

Ожидаемый вердикт

В Нидерландах завершился судебный процесс по делу о гибели Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который в июле 2014 года вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит над местом боев в Донбассе. Этот суд начался спустя шесть лет после самой трагедии — в марте 2020 года, когда во всем мире постепенно вводились коронавирусные ограничения. До этого шло следствие, в ходе которого было собрано 36 тыс. страниц материалов по делу и, как сообщалось, «невероятный объем мультимедиафайлов».

Еще в июне 2020 года прокуратура Нидерландов пришла к выводу, что украинские военные не могли сбить самолет, так как он находился за пределами их зоны поражения. Суд эти доводы принял.

В результате виновными по делу были признаны известные участники так называемой русской весны, воевавшие на стороне Донецкой народной республики: россияне Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко.

Все они приговорены к пожизненному заключению и должны выплатить семьям пострадавших в общей сложности €16 млн.

Тем не менее приговор был заочным и осужденные останутся на свободе. Игорь Стрелков, например, с середины октября, предположительно, находится в качестве добровольца в зоне боевых действий на Украине. Конкретное местоположение не разглашается. Будучи самым известным полевым командиром 2014 года, который, по собственному признанию, «нажал спусковой крючок войны», захватив отдел полиции в Славянске, он наверняка считается приоритетной целью для захвата в плен украинскими спецслужбами. Теперь к рискам прибавляется еще и возможная выдача в Нидерланды.

А вот еще один обвиняемый, россиянин Олег Пулатов, был оправдан, хотя пожизненный приговор грозил и ему. Он был единственным из подсудимых, кто участвовал в процессе через адвокатов. И те смогли доказать, что их клиент непричастен к запуску ракеты. Суд постановил, что Олег Пулатов осуществлял разведку и обеспечивал создание безопасного коридора для транспортировки «Бука». Но не было доказано, что он имел какое-то отношение к запуску ракеты.

О том, что же (по мнению суда) произошло 17 июня, рассказал в четверг судья Хендрик Стейнхейс: «Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский… Суд утверждает, что в ночь на 17 июля бойцы ДНР привезли ЗРК "Бук" из Российской Федерации. Потребность в подобной ПВО существовала уже довольно давно. После тяжелых боев 16 июля 2014 года, в ходе которых силы ДНР понесли тяжелые потери и не могли защищаться от нападения с воздуха, эта система была очень востребована». Сразу после катастрофы, как заявил судья Стейнхейс, «Бук» «быстро вывезли в Россию, ожидая, что таким образом можно предотвратить международный скандал». При этом суду не удалось установить, кто именно дал указание вести огонь по самолету.

Напомним, согласно результатам расследования, проведенного Минобороны России, все было совсем не так.

Еще до начала суда, в 2018 году, российские военные провели брифинг, на котором убеждали, что ракета, сбившая самолет, попала на территорию Украины еще в 1986 году и была приписана к воинской части в Тернопольской области.

Это якобы удалось выяснить после обнаружения в архиве паспорта на сопловой блок и формуляра двигателя ракеты. «Дата сборки ракеты — 24 декабря 1986 года. Ракета 29 декабря 1986 года была отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть 20152. Ее действительное наименование — 223-я зенитная ракетная бригада. Входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовле Тернопольской области УССР»,— утверждал генерал-лейтенант Николай Паршин.

Но доводы российской стороны в Нидерландах сочли неубедительными. «Власти Российской Федерации несколько раз предоставляли материалы, которые якобы свидетельствуют о том, что виновны в крушении MH17 не они, а украинские власти. Однако это так называемое доказательство было сфабриковано,— заверил судья.— Чтобы убедить суд в точности своих выводов, "Алмаз-Антей" (разработчик систем "Бук".— “Ъ”) должен был не просто утверждать, а подтвердить свои выводы четко, конструктивно и так, чтобы их можно было проверить. Они этого не сделали. Они ссылались на годы опыта, на отчеты собственного расследования, чего недостаточно, чтобы суд усомнился в результатах расследований экспертов, которые были объективны и независимы».

«Суду была отведена роль статиста»

Реакция Москвы на приговор оказалась ожидаемой. «Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии»,— заявили в МИД РФ. Несмотря на то что Россия не являлась стороной этого процесса, голландская прокуратура, по мнению Москвы, «всячески старалась представить дело иначе». «Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами»,— сочли в ведомстве.

Россию, как следует из комментария, возмутило, что при вынесении решения суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях от заинтересованной стороны — Службы безопасности Украины. «Кроме того, не был учтен довод стороны защиты об отсутствии убедительных доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК "Бук" российского происхождения. Для анализа выбирались лишь те материалы, которые были призваны подтвердить навязываемую Гаагой версию»,— заявили в МИД РФ.

Как сказано в комментарии ведомства, суд не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета, а данные, указывающие на то, что пуск мог быть произведен военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были «попросту проигнорированы».

«При этом сама Украина отказалась предоставить суду как данные радаров, так и записи переговоров наземных служб слежения за полетами. Более того, работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии, бесследно исчезли»,— говорится в заявлении.

Определенную ясность могли бы, как считают на Смоленской площади, внести спутниковые снимки США, которые были сделаны в день авиакатастрофы. «Однако на просьбы судей раскрыть эти данные или хотя бы позволить ознакомиться с ними при соблюдении особых условий Вашингтон ответил категорическим отказом»,— сказано в комментарии российской стороны. Отметим, впрочем, что, по данным Генпрокуратуры Нидерландов, представитель их ведомства в ходе конфиденциального брифинга смог лично ознакомиться с имеющимися у США спутниковыми снимками. Передавать их ему США не стали, опасаясь, что это приведет к раскрытию технических возможностей их спутников. К делу в итоге приобщили меморандум, в котором сказано, что спутниковая съемка США свидетельствует о том, что пуск ракеты был произведен с территории между населенными пунктами Снежное и Первомайское, на тот момент подконтрольной ополченцам.

Как бы то ни было, российская сторона сочла, что «судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства со своим обширным перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения, которые тем не менее легли в основу вердикта».

«Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов»,— отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кирилл Кривошеев, Елена Черненко