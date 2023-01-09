Владельцы ПСЖ решили взять немного английского

Владелец французского футбольного клуба ПСЖ — фонд Qatar Sports Investments (QSI) — рассматривает возможность расширения своего футбольного инвестиционного портфеля. Одним из способов может стать приобретение значительной доли в капитале клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхем». Руководители парижской и лондонской команд Насер аль-Хелаифи и Дэниел Леви на прошлой неделе провели «ознакомительные» переговоры на этот счет. Впрочем, катарцы интересуются и другими английскими командами. Выбирать есть из чего: на продажу выставлены такие гранды, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

Фонд Qatar Sports Investments, подконтрольный властям Катара, рассматривает возможность дальнейшего расширения своего футбольного инвестиционного портфеля. На данный момент он небольшой: QSI c 2011 года принадлежит ПСЖ, а кроме того, во владении фонда около 22% португальской «Браги». Они были куплены в конце прошлого года примерно за €80 млн. Однако до размаха, которым может похвастать подконтрольная властям Абу-Даби City Football Group (CFG), которой помимо ее ключевого актива — «Манчестер Сити» — принадлежат доли еще в десяти командах почти по всему миру (единственный континент, на котором CFG не представлена,— Африка), катарскому фонду пока далеко. Нужно сказать, что схема, при которой в руках одного владельца концентрируются доли во множестве команд, становится все популярнее. На данный момент более 300 футбольных клубов в мире так или иначе задействованы в такого рода холдингах.

Как сообщает Sky Sports, руководитель QSI, а заодно и президент ПСЖ Насер аль-Хелаифи на прошлой неделе провел в одном из лондонских отелей переговоры с президентом и совладельцем «Тоттенхема» Дэниелом Леви. По информации источников CBS Sports, речь шла именно о возможности приобретения QSI пакета акций лондонского клуба.

CBS Sports утверждает также, что, несмотря на то что «Тоттенхем» отрицает сам факт встречи, имеются некие надежные доказательства того, что переговорный процесс идет, пусть пока и находится на ранней стадии.

По предварительным данным, речь пока идет о покупке миноритарного пакета. Отметим, что, согласно прошлогодней оценке Forbes, «Тоттенхем» стоит около $2,35 млрд и, таким образом, занимает десятое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира (высшую оценку — $5,1 млрд — получил мадридский «Реал»). То есть в любом случае покупка сколько-нибудь заметной доли в «Тоттенхеме» не будет дешевой.

Основной владелец лондонской команды (85,5%) — инвестиционная компания ENIC — и ранее рассматривал возможность продажи клуба или доли в нем, но всякий раз дальше намерений дело не шло. Однако, как сообщал в конце прошлого года журналист Алисдер Голд, его источники уверяют, что до руководства «Тоттенхема» была доведена информация о том, что клуб именно сейчас вышел на максимум стоимости и теперь самое время подумать о продаже.

«Тоттенхем» может стать уже четвертым за последние 12 месяцев клубом «большой шестерки» АПЛ, выставленным на продажу.

Первым прошлой весной был продан «Челси» (его владельца Романа Абрамовича вынудили это сделать), а прошлой осенью к поиску покупателей приступили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Кстати, первый является запасным вариантом для QSI, на случай если не удастся договориться с «Тоттенхемом».

Александр Петров