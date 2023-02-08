МЭА: глобальный спрос на электроэнергию вырастет на 3% в 2023–2025 годах

Мировой спрос на электроэнергию будет ежегодно расти на 3% в 2023–2025 годах, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). По оценкам экспертов, в 2022 году спрос на электроэнергию вырос только на 2% из-за энергетического кризиса.

Динамика роста будет варьироваться в зависимости от региона. По данным МЭА, в Китае, на который приходится около 31% мирового спроса, показатель в 2023–2025 годах вырастет на 5,2%, в Индии — на 5,6%, а в Африке — на 4,1%. В Европе спрос на электроэнергию в эти годы увеличится на 1,4%, а в США — на 1,2% в 2024 году и 1,3% — в 2025-м после падения до 0,6% в 2023 году, ожидают аналитики.

Из материалов доклада следует, что в 2022 году спрос на электроэнергию также был дифференцирован по регионам. Потребление электричества сильно выросло в Индии, в то время как рост в Китае был не таким значительным из-за пандемии COVID-19. Стабильное увеличение роста было зафиксировано в США. В Европейском союзе спрос сократился из-за теплой погоды в зимний период и снижения потребления электроэнергии в промышленном секторе.

Доля возобновляемых источников энергии в общей выработке в 2025 году вырастет до 35% с 29% в 2022 году, считают аналитики. Эксперты МЭА прогнозируют, что это приведет к дальнейшему снижению выбросов углекислых газов.

Потребление электроэнергии в России в 2022 году выросло на 1,5%. По данным экспертов, спрос мог увеличиться из-за запуска новых предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке, роста загрузки военно-промышленного комплекса и поставок электроэнергии в четыре новых региона. Тем не менее рост производства электроэнергии оказался скромнее из-за остановки экспорта в Евросоюз, и в 2023 году эксперты ожидают падения, поскольку поставки за рубеж могут оказаться самыми низкими за последние годы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киловаттам нашли применение».

Милена Костерева