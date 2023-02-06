В Екатеринбурге запретили проводить митинг против роста тарифов ЖКХ

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение митинга в Екатеринбурге против роста тарифов ЖКХ, сообщили в региональном отделении КПРФ. В партии с данным решением не согласны и намерены его обжаловать.

«На 9% подорожали также коммунальные услуги, а РЭК к тому же отменила скидку, которая позволяла экономить на электроэнергии в праздничные и выходные дни, когда действовал так называемый ”ночной тариф”. Свердловчане возмущены таким развитием событий в коммунальной сфере Среднего Урала. Особенно жестко новая ”реформа” обойдётся пенсионерам и социально незащищённой части населения», – подчеркнули коммунисты.

Напомним, в ноябре прошлого года РЭК Свердловской области повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан и прежнее постановление было отменено Федеральной антимонопольной службой. По итогу РЭК приняла решение снизить тарифы на электроэнергию. После этого в Свердловской области отменили ночной тариф.

Взносы на капитальный ремонт в Свердловской области же повысили на 40% – до 14,81 руб. за 1 кв. м.

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