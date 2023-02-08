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Коммерсантъ FM
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Бывший тренер «Спартака» Тедеско возглавил сборную Бельгии по футболу

Бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии, сообщает Королевская бельгийская футбольная ассоциация. Контракт с Тедеско рассчитан до окончания чемпионата Европы в 2024 году. Сумма контракта не приводится.

Тедеско сменил на посту тренера Роберто Мартинеса, который возглавлял сборную Бельгии с 2016 года. Он покинул должность после чемпионата мира 2022 года. Тедеско был главным тренером «Спартака» с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России. В 2021–2022 годы возглавлял «Лейпциг», с которым выиграл Кубок Германии.

Подробности — в материале «Ъ» «Бывший тренер "Спартака" дорос до сборной».

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