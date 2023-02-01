Бывший тренер «Спартака» дорос до сборной

Новым главным тренером сборной Бельгии станет хорошо известный в России по работе со «Спартаком» немецкий тренер Доменико Тедеско. Молодому специалисту, чей короткий послужной список выглядит довольно неоднозначным и сочетает в себе взлеты с провалами, предстоит принять бельгийскую команду в сложный период назревшей смены поколений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России Доменико Тедеско известен по работе со «Спартаком», который под его руководством в 2021 году завоевал серебро чемпионата страны

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ В России Доменико Тедеско известен по работе со «Спартаком», который под его руководством в 2021 году завоевал серебро чемпионата страны

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

О том, что Доменико Тедеско в ближайшие дни будет официально назначен на пост главного тренера сборной Бельгии, сообщил целый ряд источников, таких как Bild, RTL, La Gazzetta dello Sport, The Brussels Times, Het Nieuwsblad. Последний утверждает, что конкурентами Тедеско в конкурсе были его соотечественник Йоахим Лёв, долго руководивший немецкой национальной командой, а также знаменитый в прошлом французский форвард Тьерри Анри. Анри работал помощником прежнего наставника бельгийцев Роберто Мартинеса, ушедшего в отставку после завершения в декабре чемпионата мира в Катаре и уже успевшего стать тренером португальской национальной команды.

Мартинес возглавил сборную Бельгии в 2016 году, а в 2018-м она впервые в своей истории забралась на верхнюю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) и довольно долго удерживала ее, демонстрируя исключительную стабильность. Впрочем, получив в свое распоряжение группу высококлассных игроков, про которых принято говорить как про «золотое поколение» бельгийского футбола — Кевина Де Брёйне, Тибо Куртуа, Эдена Азара, Ромелу Лукаку, Яна Вертонгена, Дриса Мертенса,— Роберто Мартинес так и не завоевал ни одного значимого титула. На топовых турнирах сборная Бельгии все время оступалась на подступах к финалу. Причем на ближних — лишь один раз, когда на чемпионате мира 2018 года в России проиграла в полуфинале французам, после чего взяла бронзу, одолев англичан. Два следующих топ-соревнования сложились для бельгийцев гораздо хуже. На чемпионате Европы в 2021 году они сошли в четвертьфинале после столкновения с итальянцами, а в 2022-м на мировом первенстве в Катаре вообще потерпели сокрушительный провал. Постаревшее «золотое поколение» оказалось неспособно преодолеть даже групповой раунд. На нем сборная Бельгии кое-как, во многом благодаря везению справилась лишь с аутсайдерами канадцами, после чего потерпела поражение от марокканцев и затем сыграла вничью с хорватами, не забив в этих матчах голов.

Футбольная ассоциация Бельгии (RBFA), занимаясь поисками преемника Роберто Мартинеса, сделала довольно любопытный выбор.

У молодого (ему всего 37 лет) Доменико Тедеско весьма неоднозначный послужной список. Сборные ему еще не доверяли, а клубов высокого уровня в карьере немца было всего три, и один из них — московский «Спартак». Эту команду Тедеско принял в период очередного кризиса осенью 2019 года, быстро завоевал любовь фанов эмоциональным поведением и открытостью вкупе с неплохими результатами, а весной 2021-го финишировал с ней на втором месте в чемпионате России, что расценивалось как большой успех. Впрочем, сразу после него немец «Спартак» покинул, заранее предупредив, что в период пандемии коронавируса с ее ограничениями на поездки хочет вернуться к семье на родину.

До спартаковцев Доменико Тедеско трудился в «Шальке-04». Будучи дебютантом в элитном эшелоне, он удивил всех, с ходу добравшись в 2018 году до серебра чемпионата Германии. Но уже в марте 2019-го Тедеско уволили на фоне грандиозного спада. «Шальке» в течение нескольких недель не мог одержать победу в официальном матче, а терпение его менеджеров лопнуло после проигрыша с ужасным счетом 0:7 «Манчестер Сити» в play-off Лиги чемпионов.

После «Спартака» история повторилась в «Лейпциге». Доменико Тедеско, заключив с ним контракт в декабре 2021 года, неплохо начал, выиграв Кубок Германии и добравшись до полуфинала Лиги Европы, однако продолжения подъема не случилось. Наоборот, старт следующего сезона у «Лейпцига» вышел отвратительным, и уже в сентябре Тедеско отправили в отставку.

В сборной Бельгии ему между тем придется решать сложную задачу. Дело в том, что должность ее наставника досталась ему в тот момент, когда в команде назрели масштабные кадровые изменения.

Львиная доля бельгийских участников чемпионата мира — это игроки в возрасте или за 30, или под 30. Причем карьеры некоторых бывших лидеров — Эдена Азара, Яна Вертонгена, Тоби Алдервейрельда, Ромелу Лукаку, Дриса Мертенса — явно достигли отрезка заката. Новое же «золотое поколение» в Бельгии, похоже, не созрело.

Алексей Доспехов