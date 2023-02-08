Вторая линия производства геотекстиля запущена в Ильиногорске за 125 млн рублей

Нижегородская группа компаний GeoSM запустила вторую высокоскоростную линию производства геотекстиля в рабочем поселке Ильиногорске, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Объем инвестиций в проект составил 125 млн руб.

Вторая линия мощностью до 4,38 тыс. тонн в год позволит вдвое увеличить производство геополотна. Сырьем для нее станут отходы от изготовления продукции на уже действующем оборудовании. На предприятии создано еще 20 рабочих мест. Столько же будет добавляться ежегодно до 2025 года.

Первую линию производства геотекстиля мощностью 4,38 тыс. тонн в год GeoSM запустила в феврале 2022 года. Тогда объем инвестиций составил 160 млн руб.

Основным юрлицом GeoSM числится ООО «Технотекс», говорится на сайте группы компаний. По данным Kartoteka.ru, организация зарегистрирована в Нижнем Новгороде в 2018 году с уставным капиталом 1 млн руб. Основной вид деятельности — производство нетканых текстильных материалов и изделий. Генеральный директор – Виктор Парекко. По 50% компании принадлежат Сергею Пиманкину и Вадиму Некоркину. По итогам 2021 года выручка составила 751,6 млн руб., чистая прибыль – 24,5 млн руб. Отчетность за 2022 год пока не опубликована.

Елена Ковалева