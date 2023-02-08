Кубанский хор не смог отменить в апелляции предписание о возврате в бюджет 17,9 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Кубанскому казачьему хору, который пытался оспорить предписание регионального департамента финансово-бюджетного надзора о возврате в краевой бюджет 17,9 млн руб., использованных нецелевым образом. Соответствующие данные появились в арбитражной картотеке.

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Апелляционная коллегия во вторник рассмотрела жалобу казачьего коллектива на отказ кубанского арбитража отменять предписание краевого ведомства.

Согласно материалам дела, Кубанскому хору вменялось невыполнение госзадания на показ концертных программ, неправомерные выплаты зарплат, которые были необоснованно завышены, и страховых взносов, а также необоснованное завышение цены контракта на пошив части женского костюма к танцу «Встреча».

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции учреждение пыталось обосновать невыполнение госзадания ситуацией с COVID-19, однако суд указал, что объем госзадания уже учитывал ее, а доказательств того, что ограничения деятельности организации повлекли безусловную невозможность выполнения плана, представлено не было. Также суд отметил, что работники учреждения не имели правовых оснований для получения денежных средств в установленных объемах, и выплате за счет средств субсидии спорные суммы не подлежали.

В решении также говорится о том, что в октябре 2002 года за нецелевое использование бюджетных средств учреждение было привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 77,6 тыс. руб., а в мае за невыполнение госзадания в 2021 году первый замгенерального директора учреждения Виктор Витальевич Захарченко был привлечен к административной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ.

Господин Захарченко прокомментировал «Ъ-Кубань» решение апелляционного суда.

«Хотелось бы отметить, что было применено не то постановление. Была бухгалтерская ошибка, которая имела место во всех бюджетных учреждениях Краснодарского края до 2023 года», - заявил он.

В части претензий по некорректному завышению зарплат сотрудников он отметил, что зарплаты руководства Кубанского хора устанавливаются учредителем – минкультуры Краснодарского края.

Поясняя претензии по неисполнению госзадания, он отметил, что считает трактовку закона, примененную надзорным органом, некорректной и не соответствующей федеральным нормам. «Если бы даже один зритель у нас был (в период приостановки деятельности учреждения во время пандемии – «Ъ-Кубань»), госзадание считалось бы выполненным», - сообщил он.

Господин Захарченко также добавил, что решение об обжаловании судебного акта будет принято позднее, после получения на руки и изучения документа.

ГБНТУККК «Кубанский казачий хор» — государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры. Согласно данным сайта хора, учредителем является министерство культуры Краснодарского края, художественным руководителем — народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии и Республики Крым Виктор Гаврилович Захарченко.

Ранее также сообщалось, что в начале февраля Арбитражный суд Краснодарского края признал выплаты, совершенные Кубанским казачьим хором своим сотрудникам, некорректными и отказал ему в просьбе отменить предписание казначейства о возврате в федеральный бюджет 9,3 млн руб. из президентского гранта. Грант был получен на стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) руководителям и работникам коллектива за участие в творческих проектах, а также на оплату договоров с работниками, приглашенными для участия в конкретном творческом проекте. конкретном творческом проекте. Однако, отмечается в судебном акте, учреждение направляло средства гранта в том числе на оплату отпусков, а такие выплаты к стимулирующим не относятся.

Комментируя этот спор, господин Захарченко, обращает внимание на то, что в данном случае имело место нарушение правил бухгалтерского учета, а не грубое нецелевое использование бюджетных средств, и все средства в итоге все равно оказались у их адресатов - сотрудников Кубанского хора. Решение об обжаловании данного судебного акта тоже пока не принято.

Михаил Волкодав

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