Кубанский хор обязали вернуть в бюджет часть президентского гранта

Суд признал выплаты, совершенные Кубанским казачьим хором своим сотрудникам, некорректными и отказал ему в просьбе отменить предписание казначейства о возврате в федеральный бюджет 9,3 млн руб. из президентского гранта. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

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Как следует из материалов дела, орган финансового контроля провел в Кубанском хоре проверку использования гранта за период 2020–2021 годы и выявил нарушение правил его использования. Грант был получен на стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) руководителям и работникам коллектива за участие в творческих проектах, а также на оплату договоров с работниками, приглашенными для участия в конкретном творческом проекте.

ГБНТУККК «Кубанский казачий хор» — государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры. Согласно данным сайта хора, учредителем является министерство культуры Краснодарского края, художественным руководителем — народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии и Республики Крым Виктор Гаврилович Захарченко.

Однако, отмечается в судебном акте, учреждение направляло средства гранта в том числе на оплату отпусков, а такие выплаты к стимулирующим не относятся. В результате казначейство насчитало нарушений на сумму свыше 9,3 млн руб., выдав Кубанскому хору соответствующее предписание о возврате средств в федеральный бюджет. Общий размер гранта не уточняется.

Казачий коллектив попытался обжаловать акт финансовых контролеров в суд. Тот рассмотрел заявление, однако признал правоту казначейства. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в течение месяца.

Во вторник, 7 февраля, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу Кубанского хора на отказ кубанского арбитража отменять предписание регионального департамента финансово-бюджетного надзора о возврате в краевой бюджет 17,9 млн руб. Согласно материалам дела, госорган обязал учреждение вернуть эти средства также в связи с их нецелевым использованием. В частности, Кубанскому хору вменялось невыполнения госзадания на показ концертных программ, неправомерные выплаты зарплат, которые были необоснованно завышены, и страховых взносов, а также необоснованное завышение цены контракта на пошив части женского костюма к танцу «Встреча». Предписание краевых контролеров Кубанский хор также безуспешно попытался обжаловать в первой инстанции.

Как отмечается в судебном акте, учреждение пыталось обосновать невыполнение госзадания ситуацией с COVID-19, однако суд указал, что объем госзадания уже учитывал ее, а доказательств того, что ограничения деятельности организации повлекли безусловную невозможность выполнения плана, представлено не было. Также суд указал, что работники учреждения не имели правовых оснований для получения денежных средств в установленных объемах, и выплате за счет средств субсидии спорные суммы не подлежали.

В решении также говорится о том, что в октябре 2002 года за нецелевое использование бюджетных средств учреждение было привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 77,6 тыс. руб., а в мае за невыполнение госзадания в 2021 году первый замгенерального директора учреждения Виктор Валерьевич Захарченко был привлечен к административной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ.

Оперативного комментария по данным процессам в Кубанском казачьем хоре «Ъ-Кубань» получить не удалось.

Михаил Волкодав

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