Нефть обосновалась в тени

Иранский теневой флот перевозит все больше российской нефти. У них отключены системы отслеживания, нельзя установить, кому они принадлежат, порт приписки тоже неизвестен, пишет Financial Times. Долгое время эти суда использовались самим Ираном для обхода ограничений, но с декабря как минимум 16 таких танкеров перевозили российскую нефть. Причем еще в 2022 году эти корабли использовались не больше двух раз в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Запрет на морские поставки российской нефти, вступивший в силу с декабря 2022 года, вынудил компании искать обходные пути. По данным издания, примерно 300 танкеров готовы перевозить сырье в обход ограничений. А с Россией эксперты связывают как минимум 100 судов. При этом торговля российским сырьем для них крайне выгодна, ведь премия может превышать 100%.

Но у кого она оседает, непонятно, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин:

«Количество так называемых теневых танкеров, которые приписывают к перевозкам российской нефти и нефтепродуктов, называют разное — то 600, то 100 — поэтому доверять этим цифрам нельзя. Предполагается, что, используя теневые перевозки, Россия может получать дополнительные доходы. Если это контрабанда, то деньги за это получает не Российская Федерация, а компании, которые этим занимаются.

Но некоторые иностранные СМИ связывают часть теневых танкеров именно с российскими нефтяными компаниями. При этом мы не знаем, кто владельцы — суда-то теневые. Кто это? Жулики или заграничные спекулянты на этом делают какие-то деньги? То есть раз это серый флот, то нам ничего и неизвестно».

Впрочем, в будущем теневых перевозчиков будет только больше, и в перспективе это поможет снизить рекордные скидки на российскую нефть, считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Часто у российских компаний возникает выбор: можно привлекать западные или азиатские фирмы, которые предоставляют услуги по перевозке, в том числе и то, что сейчас называется теневым флотом. По факту это, наверное, две большие группы компаний, которые связаны с Ираном, а также организации с российскими владельцами, имеющие бенефициаров с гражданством РФ, и те, которые в 2022 году активно покупали на вторичном рынке старые танкеры.

Если судно из этого теневого флота предлагает меньшую стоимость фрахта, то выбирают его. Мне кажется, что использование танкеров из иранского флота, возможно, привлечение судов, которые контролируются венесуэльскими компаниями, будет возрастать. Потому что главным для российских компаний будет сокращение стоимости грузоперевозки.

Эти танкеры, звучит парадоксально, но они готовы на меньшую премию, чем перевозчики из западных стран.

В какой-то момент мы можем увидеть ситуацию, при которой российская нефть будет торговаться выше потолка цен, в этих условиях для Москвы будет тем более значимо наличие большого предложения судов, готовых перевозить топливо без выполнения требований стран G7».

По данным Financial Times, за прошедшие два месяца существенно выросли и объемы транспортировки российской нефти. Если в июле 2022 года максимум составил чуть меньше 5 млн баррелей, то в январе показатель уже превысил 9 млн баррелей.

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Даниил Бабкин, Владислав Викторов