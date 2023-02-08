Хабаровское растащили в Москве

Как стало известно “Ъ”, в Пресненском райсуде Москвы началось рассмотрение уголовного дела экс-главы московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяны Шаблыко, обвиняемой в особо крупной растрате. По версии Следственного департамента (СД) МВД РФ, подсудимая в 2014–2015 годах способствовала выводу из столичного отделения АТБ по фиктивным кредитным договорам около 4,2 млрд руб. Подсудимая, не признавая свою вину, утверждает, что лишь исполняла договоренности с головным офисом банка в Хабаровске.

Слушания по уголовному делу госпожи Шаблыко начались не сразу — вначале пришлось провести несколько предварительных заседаний, на которых защита требовала возвратить материалы в прокуратуру, в том числе и из-за неконкретности предъявленного обвинения. Из него адвокатам было неясно, кто же все-таки отвечал за принятие решений о предоставлении кредитов — головной офис банка в Хабаровске или руководство его московского отделения. К тому же, отмечали защитники, в Мосгорсуде предстояло рассмотреть апелляционную жалобу на ограничение Татьяны Шаблыко в ознакомлении с материалами дела, которое по ходатайству следственного департамента МВД принял Мещанский райсуд.

После того как ходатайства защиты были отклонены председательствующей Еленой Абрамовой, представитель прокуратуры коротко изложил материалы следствия. В них говорилось, что Татьяне Шаблыко вменяется в вину особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК), хотя изначально ей инкриминировали такое же мошенничество.

По словам прокурора, уголовное дело по фактам хищения средств АТБ было возбуждено еще в 2018 году, но Татьяну Шаблыко привлекли к ответственности лишь весной 2021 года — 15 апреля она была арестована решением Тверского суда столицы. Летом 2022 года Мосгорсуд отказался продлевать содержание женщины под стражей, переведя ее под домашний арест.

Следствие считает, что при участии госпожи Шаблыко с мая 2014 года по февраль 2015 года из столичного филиала АТБ по фиктивным кредитным договорам было выведено не менее 4,2 млрд руб. Причем кредиты выделялись, как сказано в обвинении, ООО ФТК, ООО «ЭКСПО-лизинг», ООО «АВ-Импорт», V.M.H.Y. и проч.— юридическим лицам, аффилированным с обвиняемой другим фигурантам расследования. Татьяна Шаблыко в ходе следствия вину не признала.

Об этом же она заявила и после того, как прокурор завершил свою речь. По словам подсудимой, обвинение ей в целом понятно, но, отметила госпожа Шаблыко, самостоятельно принимать решения о заключении спорных кредитных договоров она якобы не могла, поскольку те проходили процедуры согласования и проверки в АТБ. Согласно показаниям женщины, она лишь исполняла указания, поступавшие из головного офиса банка в Хабаровске. В частности, тогдашнего председателя совета директоров АТБ Андрея Вдовина, являвшегося до 2018 года одним из бенефициаров кредитного учреждения. Надо отметить, что к показаниям госпожи Шаблыко в СД МВД отнеслись достаточно серьезно, поскольку против банкира также было возбуждено уголовное дело. Правда, предъявить ему обвинение не удалось, поскольку он уехал в Германию.

Алексей Соковнин