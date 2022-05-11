На кредиты миллиардов не пожалели

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Как стало известно “Ъ”, следственный департамент (СД) МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяны Шаблыко. Финансист и ее защита приступили к ознакомлению с материалами дела. Банкирше вменяют особо крупную растрату: по версии следствия, при ее участии из столичного отделения АТБ было выведено по фиктивным кредитным договорам порядка 4,7 млрд руб. Госпожа Шаблыко вину не признает, настаивая, что спорные ссуды утверждались в головном офисе в Хабаровске, а она лишь подписывала договоры, исполняя решения вышестоящего руководства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, уголовное дело по обвинению Татьяны Шаблыко сначала в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено 14 апреля 2021 года. Через день она была задержана и по решению Тверского суда столицы арестована. По версии следствия, при участии госпожи Шаблыко с мая 2014 года по февраль 2015 года из столичного филиала Азиатско-Тихоокеанского банка было выведено по фиктивным кредитным договорам не менее 4,7 млрд руб. При этом, как считают следователи МВД, в банке знали, что заемщики заведомо были неспособны расплатиться по кредитам. Следствие продолжалось почти год, в итоге банкирше было предъявлено обвинение в окончательной редакции, причем сама квалификация вменяемого преступления была изменена на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Сама госпожа Шаблыко вину не признает. Как говорит ее адвокат Роман Боровский, как изначальное обвинение в мошенничестве, так и нынешнее в растрате слабо доказуемы. Защитник утверждает, что Татьяна Шаблыко не могла самостоятельно принимать решения о заключении вызвавших у следствия интерес кредитных договоров, поскольку те проходили все процедуры проверки в отделении АТБ. Мало того, они обязательно должны были получить одобрение в головном офисе в Хабаровске, а в обязанности руководителя столичного филиала входило лишь подписание соглашений.

При этом адвокат отмечает, что большинство заемщиков московского отделения АТБ были известны банкирам, имели хорошую репутацию и исправно погашали кредиты. Но некоторые из них из-за плохой конъюнктуры в 2014–2015 годах не смогли свои займы погасить. По мнению защитника, вины в этом госпожи Шаблыко быть не может.

Отметим, что по итогам проверки работы головного офиса АТБ в Хабаровске местные следователи подписали постановление о привлечении к уголовной ответственности бывшего председателя совета директоров банка Андрея Вдовина, являвшегося до 2018 года одним из бенефициаров кредитного учреждения. Следствие полагает, что он также причастен к одобрению ряда заведомо невозвратных кредитов, из-за чего банк понес миллиардные убытки. Предъявить бывшему совладельцу АТБ очное обвинение не удалось, поскольку он успел уехать в Германию, которая отказала в его выдаче. Кстати, господин Вдовин вскоре может быть признан финансово несостоятельным — этого в суде требует Агентство по страхованию вкладов.

Все время, пока длилось следствие, адвокат Роман Боровский пытался добиться освобождения госпожи Шаблыко из-под стражи. Надежда появилась после того, как банкирше было предъявлено обвинение в окончательной редакции: тогда Московский городской суд (МГС) отменил последнее на тот момент решение Тверского суда о продлении срока содержания подследственной под стражей.

МГС отметил сразу несколько несоответствий в постановлении суда первой инстанции, на которые указал адвокат Боровский. Во-первых, там по-прежнему шла речь о мошенничестве, хотя обвинение уже было переквалифицировано. Кроме того, райсуд указал, что обвиняемая может воспрепятствовать производству по делу, однако ей уже к тому времени предъявили протокол об окончании следственных действий и даже график ознакомления с материалами дела. Также райсуд ошибочно, по мнению Мосгорсуда, сослался на то, что подследственная «может продолжить заниматься преступной деятельностью», хотя в ходатайстве СД МВД этот довод даже не указывался. В результате ходатайство следствия о продлении срока ареста было направлено на новое рассмотрение. На этот раз уже Мещанский суд столицы (на подведомственную ему территорию недавно переехало руководство СД МВД) вновь согласился с позицией следствия и продлил Татьяне Шаблыко срок содержания в СИЗО до середины июня. Впрочем, адвокат Роман Боровский намерен вновь обжаловать несправедливое, с его точки зрения, решение.

Тем временем Центробанк, потративший на санацию системообразующего АТБ около 9 млрд руб., попытался взыскать 13,5 млрд руб. с экс-руководителей кредитного учреждения в Хабаровске. Правда, пока местные арбитражные суды отказали ЦБ в этом, но представители регулятора обратились с жалобой в Верховный суд РФ.

Получить оперативный комментарий в филиале АТБ не удалось.

Алексей Соковнин