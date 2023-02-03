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Коммерсантъ FM
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Россия будет поставлять газ Белоруссии по ценам 2022 года

Стоимость российского газа для Белоруссии в 2023 году была согласована на уровне прошлого года. Расчеты за энергоноситель будут проходить в рублях. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Николай Шульгинов

Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«На уровне прошлого года с расчетом в рублях»,— сказал господин Шульгинов журналистам (цитата по ТАСС).

В 2022 году стоимость российского газа для Белоруссии составляла $128,5 за 1 тыс. куб. м. С 1 апреля прошлого года Белоруссия оплачивает поставки газа в российских рублях.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об основных параметрах ценообразования в энергетической сфере, в том числе цене на газ, на встрече в Минске 19 декабря. Тогда они не уточняли какие-либо подробности. По словам господина Путина, Россия поставляет газ в Белоруссию на выгодных, преференциальных условиях.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «С широко раскрытыми газами».

Олеся Павленко

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