Прокурор сокрушает бронь

В Омске сотрудники более десятка предприятий могут лишить брони, предоставленной им в ходе частичной мобилизации. В их числе АО АКБ «Новикомбанк», АО «Омский каучук», ООО «Газпромнефть—Каталитические системы», «Газпромнефть-Снабжение», ООО «Автоматика-Сервис», ООО «Нефтехимремонт», ООО «Омский завод трубной изоляции», ООО «Ремонтно-механический завод "ГПЗ-ОНПЗ"». Законность отсрочки от воинской службы оспаривает в суде прокурор города, утверждая, что деятельность этих компаний не связана с гособоронзаказом. Представители бизнеса в связи с этим говорят о необходимости сформулировать четкие критерии для предоставления льгот сотрудникам: вовлеченность предприятий в задачи оборонного комплекса, сохранение работоспособности компаний как основы поддержания экономики, обеспечения тыла и предоставления услуг населению.

15 февраля в Центральном районном суде Омска назначено рассмотрение административного заявления прокурора города Павла Попова. «В ходе проверки прокуратурой установлено, что на основании девяти протоколов призывной комиссии Омска по мобилизации граждан предоставлена отсрочка от призыва на военную службу работникам 14 организаций,— рассказали подробности в пресс-службе райсуда.— Административный истец полагает, что предоставление отсрочки не соответствует положениям действующего законодательства, поскольку организации не принимали участие в гособоронзаказе».

В прокуратуре на просьбу “Ъ” ознакомиться с содержанием иска не ответили.

Ответчиками выступают призывные комиссии по мобилизации Омска и региона, а также ФКУ «Военный комиссариат Омской области». В числе заинтересованных лиц в карточке административного дела указаны 12 компаний. В их числе АО АКБ «Новикомбанк», АО «Омский каучук», ООО «Газпромнефть—Каталитические системы», «Газпромнефть-Снабжение», ООО «Автоматика-Сервис», ООО «Арена», ООО «Газпромнефть-Графитек», ООО «Нефтехимремонт», ООО «Омский завод трубной изоляции», ООО «Полипластик ЗапСИБ», ООО «Арена-инжиниринг» и ООО «Ремонтно-механический завод "ГПЗ-ОНПЗ"». Сколько сотрудников этих предприятий получили отсрочку от мобилизации, не уточняется.

Напомним, 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в РФ. 1 ноября 2022 года омский губернатор Александр Бурков заявил о том, что частичная мобилизация в регионе завершена и в дальнейшем военкоматы будут принимать только добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту. По данным региональных властей, план по числу мобилизованных выполнен, но, сколько человек было призвано, не сообщалось.

В Новикомбанке претензии к порядку предоставления отсрочки сотрудникам считают неправомерными. «Банк действует строго в рамках установленных правил и критериев, по которым определенные постановлением правительства №1725 ("Об утверждении правил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса" от 30 сентября 2022 года) предприятия имеют право подать ходатайство о предоставлении отсрочки в условиях мобилизации в отношении критически важных сотрудников,— сообщили “Ъ” в пресс-службе финансового учреждения.— Сотрудники, которым решениями мобилизационных комиссий предоставили отсрочку, напрямую связаны с обслуживанием предприятий гособоронзаказа». В Новикомбанке добавили, что юристы «предоставили развернутые комментарии по всем вопросам прокуратуры»: «Банк также предоставил обоснованную позицию в суде». «Газпромнефть—Каталитические системы» и «Омский каучук» на запросы оперативно не ответили.

Новосибирский юрист Аркадий Шабунин полагает, что к делу в качестве заинтересованных лиц необходимо привлечь и сотрудников упомянутых предприятий, которых касается вопрос с отсрочкой, поскольку затронуты их права и обязанности.

Частичная мобилизация создала серьезные кадровые проблемы для малых и средних предприятий Омской области, обращает внимание глава регионального отделения организации «Опора России» Александр Дерябин. «Особенно это касается производственных компаний, которые должны быть драйверами адаптации нашей экономики к санкционному давлению,— пояснил он “Ъ”.— Потому что после объявления мобилизации их сотрудники активно уходили на крупные оборонные предприятия, ожидая, что там получат бронь». По мнению господина Дерябина, необходимы четкие критерии для предоставления отсрочки: вовлеченность предприятия в задачи оборонного комплекса, сохранение работоспособности предприятий как основы поддержания экономики, обеспечения тыла и предоставления услуг населению. В том числе нужны критерии для малых и средних компаний, у которых такого механизма, как отсрочка от мобилизации, сегодня нет.

В министерстве промышленности и научно-технического развития региона подтвердили проблему нехватки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса Омской области. В ведомстве это связывают с увеличением объемов производства, в том числе и по линии гособоронзаказа. «С 1 января 2023 года на заводы трудоустроено около 900 человек, на рассмотрении у работодателей находится еще около 600 резюме. Всего же за этот период на предприятия ОПК приняты около 5 тыс. человек. Потребность предприятий на 2023 год составляет около 3 тыс. человек»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

Валерий Лавский, Омск