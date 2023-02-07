США обвинили россиянина в попытке вывести из под санкций недвижимость Вексельберга

Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт в отношении гражданина России 70-летнего Владимира Воронченко. Вашингтон обвиняет его в участии в схеме по получению $4 млн за содержание четырех объектов недвижимости, якобы принадлежащих российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, а также в попытке продать два из них. По данным Минюста, после предъявления обвинений он покинул США.

По версии следствия, подставные компании господина Вексельберга отправили около $18,5 млн на счет поверенного нью-йоркского юриста, которого нанял Владимир Воронченко. Юрист, по указаню господина Воронченко, использовал эти средства для обслуживания недвижимости российского бизнесмена — двух квартир во Флориде, квартиры и поместья в Нью-Йорке общей стоимостью около $75 млн, утверждают в Минюсте.

В апреле 2018 года Минфин США внес господина Вексельберга в санкционный список. После попадания в список, в период с июня 2018 по март 2022 года на счет поверенного юриста было отправлено около $4 млн. На этот раз переводы стали поступать с банковского счета на Багамах, однако управлял средствами по прежнему господин Воронченко, который, как и прежде, тратил их на содержание недвижимости, сообщает Минюст. Кроме того, он попытался продать квартиру на улице Парк-Авеню и поместье в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), якобы принадлежащие российскому бизнесмену. В Минюсте заявили, что господину Воронченко по выдвинутым обвинениям может грозить до 20 лет тюрьмы.

20 января власти США предъявили российскому и британскому бизнесменам 51-летнему Владиславу Осипову и 52-летнему Ричарду Мастерсу обвинения в содействии попытке уклонения от санкций. По данным Минюста, это касается «роскошной яхты» Tango, которая, как утверждается, принадлежит находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Британец задержан в Испании, в отношении россиянина выписан ордер на арест.

Эрдни Кагалтынов