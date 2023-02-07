Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США обвинили россиянина в попытке вывести из под санкций недвижимость Вексельберга

Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт в отношении гражданина России 70-летнего Владимира Воронченко. Вашингтон обвиняет его в участии в схеме по получению $4 млн за содержание четырех объектов недвижимости, якобы принадлежащих российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, а также в попытке продать два из них. По данным Минюста, после предъявления обвинений он покинул США.

По версии следствия, подставные компании господина Вексельберга отправили около $18,5 млн на счет поверенного нью-йоркского юриста, которого нанял Владимир Воронченко. Юрист, по указаню господина Воронченко, использовал эти средства для обслуживания недвижимости российского бизнесмена — двух квартир во Флориде, квартиры и поместья в Нью-Йорке общей стоимостью около $75 млн, утверждают в Минюсте.

В апреле 2018 года Минфин США внес господина Вексельберга в санкционный список. После попадания в список, в период с июня 2018 по март 2022 года на счет поверенного юриста было отправлено около $4 млн. На этот раз переводы стали поступать с банковского счета на Багамах, однако управлял средствами по прежнему господин Воронченко, который, как и прежде, тратил их на содержание недвижимости, сообщает Минюст. Кроме того, он попытался продать квартиру на улице Парк-Авеню и поместье в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), якобы принадлежащие российскому бизнесмену. В Минюсте заявили, что господину Воронченко по выдвинутым обвинениям может грозить до 20 лет тюрьмы.

20 января власти США предъявили российскому и британскому бизнесменам 51-летнему Владиславу Осипову и 52-летнему Ричарду Мастерсу обвинения в содействии попытке уклонения от санкций. По данным Минюста, это касается «роскошной яхты» Tango, которая, как утверждается, принадлежит находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Британец задержан в Испании, в отношении россиянина выписан ордер на арест.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...