Лавров впервые прибыл в Мавританию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Мавритании — Нуакшот. Это первый визит главы российского МИДа в эту страну с момента установления дипломатических отношений.

В ходе визита министр планирует встретиться с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани и провести переговоры с главой мавританского МИДа Мохамедом Салемом ульд Мерзуком. МИД РФ сообщал, что внимание в переговорах будет уделено, в частности, двусторонним отношениям в сфере морского рыболовства, в том числе в контексте обеспечения благоприятных условий работы российским промысловикам в исключительной экономической зоне Мавритании. Также планируется обсудить другие вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Сергей Лавров находится в африканском турне. 23 января он побывал в Южно-Африканской Республике. 24 января Сергей Лавров впервые прилетел в столицу Эсватини (до 2018 года — Свазиленд). Сегодня, 7 февраля, прошла его встреча с руководством Мали.

Подробнее том, как принимали российского министра в столице Мали Бамако, читайте в материале «Ъ» «Мали оправдываться не собирается».

Эрдни Кагалтынов