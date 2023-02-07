Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров впервые прибыл в Мавританию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Мавритании — Нуакшот. Это первый визит главы российского МИДа в эту страну с момента установления дипломатических отношений.

В ходе визита министр планирует встретиться с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани и провести переговоры с главой мавританского МИДа Мохамедом Салемом ульд Мерзуком. МИД РФ сообщал, что внимание в переговорах будет уделено, в частности, двусторонним отношениям в сфере морского рыболовства, в том числе в контексте обеспечения благоприятных условий работы российским промысловикам в исключительной экономической зоне Мавритании. Также планируется обсудить другие вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Сергей Лавров находится в африканском турне. 23 января он побывал в Южно-Африканской Республике. 24 января Сергей Лавров впервые прилетел в столицу Эсватини (до 2018 года — Свазиленд). Сегодня, 7 февраля, прошла его встреча с руководством Мали.

Подробнее том, как принимали российского министра в столице Мали Бамако, читайте в материале «Ъ» «Мали оправдываться не собирается».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...