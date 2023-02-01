Нефтегазохимия растягивает льготы

По данным “Ъ”, «Роснефть» предлагает правительству продлить срок господдержки для переработчиков этана и сжиженных углеводородных газов. Сейчас новые перерабатывающие проекты могут получить обратный акциз на сырье только в случае ввода объекта до конца 2027 года. «Роснефть» предлагает продлить срок до конца 2029 года, чтобы льготой смог воспользоваться входящий в «Башнефть» завод «Уфаоргсинтез». Потенциально мера может коснуться и других проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Роснефть» просит правительство продлить на два года господдержку нефтегазохимических проектов в виде обратного акциза на переработку этана и СУГ. С таким предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратился глава нефтекомпании Игорь Сечин, рассказывают источники “Ъ”, знакомые с соответствующим письмом. Господин Сечин, в частности, предлагает до 2030 года распространить меры поддержки для нефтехимического проекта на «Уфаоргсинтезе» (входит в принадлежащую «Роснефти» «Башнефть»), который предполагает выпуск 300 тыс. тонн этилена, 250 тыс. тонн полиэтилена и 150 тыс. тонн полипропилена, в связи с тем, что сроки завершения проекта выходят за рамки 2028 года. В «Роснефти» и Минэнерго отказали от комментариев.

С 2022 года переработчики СУГ и этана получили возможность претендовать на обратный акциз на сырье в случае, если построят новые мощности не менее чем на 300 тыс. тонн сырья в год или вложат в модернизацию не менее 65 млрд руб. Ставки акциза установлены на уровне 4,5 тыс. руб. за тонну СУГ и 9 тыс. руб. за тонну этана. При этом новые мощности должны быть введены до 2028 года. При инвестициях более 110 млрд руб. компании претендуют на повышение ставки обратного акциза на СУГ постепенно до 7,5 тыс. руб. за тонну с 2026 года. Для получения мер господдержки переработчикам необходимо было заключить соответствующее инвестиционное соглашение с Минэнерго, инвестиции в нефтехимические проекты оно оценивало в 3,1 трлн руб. Если компании не успевают в срок ввести новые мощности, то лишаются господдержки.

По данным “Ъ”, в соответствии с протоколом совещания Владимира Путина с представителями нефтегазовой отрасли от 14 апреля 2022 года правительству поручено поддержать «масштабные проекты переработки, находящиеся в инвестиционной фазе», чтобы те были введены в срок. Так, президент поручил рассмотреть возможность увеличения обратного акциза на сырье для нефтехимии.

По словам двух собеседников “Ъ” в отрасли, вероятно, необходимость в смещении срока окончания строительства или модернизации заводов вызвана ограничением доступа к зарубежным технологиям и оборудованию из-за санкций. Опасность сдвига сроков возникла после того, как в конце февраля 2022 года ЕС в ответ на начало боевых действий на Украине ввел санкции против российской нефтепереработки и нефтехимии, запретив поставку в РФ оборудования и технологий (см. “Ъ” от 28 февраля 2022 года). В ответ на это правительство согласилось в прошлом году на продление на два года сроков модернизации НПЗ, в течение которых заводы будут продолжать получать стимулирующие выплаты (обратный акциз на нефть и инвестиционную надбавку).

Если совокупные инвестиции в расширение производства на «Уфаоргсинтезе» не превысят 110 млрд руб., ставка обратного акциза на СУГ, скорее всего, будет на уровне 4,5 тыс. руб. за тонну сырья, считает источник “Ъ” в нефтехимической отрасли. После модернизации «Уфаоргсинтеза» потребление СУГ вырастет с текущих 100 тыс. тонн примерно до 250 тыс. тонн (остальной объем сырья, по изначальным планам компании, приходится на нафту, по которой завод уже получает обратный акциз). В результате налоговые льготы увеличатся до 1,1 млрд руб. в год.

При этом собеседники “Ъ” не исключают, что обращение Игоря Сечина может стать толчком для поддержки всей отрасли. «У нас достаточно много проектов по модернизации идет: 21 завод подписал инвестиционные соглашения по модернизации, строится большое количество нефтехимических проектов, и, естественно, они столкнулись с определенными вызовами в связи с действиями недружественных стран. Но почти везде есть решения»,— говорил в июле 2022 года первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По мнению одного из источников “Ъ”, теоретически в продлении срока обратных акцизов могут быть заинтересованы «проекты, нацеленные на использование легкого сырья»: например, Амурский ГХК СИБУРа и Иркутский завод полимеров Иркутской нефтяной компании.

Дмитрий Козлов