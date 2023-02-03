Процессоры вышли из запаса

Российские дизайн-центры микроэлектроники в разы увеличили годовую выручку за счет ажиотажного спроса на отечественные компоненты, говорят в профильных ассоциациях и подтверждают участники рынка. Но направить средства на производство новых партий на зарубежных производствах они не могут из-за санкций. В такой ситуации разработчикам остается лишь проектировать электронику, которую потенциально можно производить в России, полагают эксперты. Но спрос на такие компоненты сможет обеспечить только государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2022 года российские дизайн-центры микроэлектроники в среднем удвоили выручку, рассказал “Ъ” исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, ссылаясь на данные опроса участников ассоциации: «Динамика связана с тем, что на фоне ажиотажного спроса на компоненты, в том числе и российские процессоры, дизайн-центры распродали складские запасы».

Два источника “Ъ”, близкие к российским дизайн-центрам, подтверждают оценки. Например, «Миландр», который обладал большими складскими запасами собственных компонентов, увеличил выручку в несколько раз, говорит один из них. По словам собеседника “Ъ” в одном из российских дизайн-центров, выручку «существенно нарастил» и НТЦ «Модуль». Другой источник, близкий к одному из российских дизайн-центров, подтверждает, что в 2022 году потребители компонентов «закупали электронику, которая оставалась на складах, впрок в больших объемах».

«Байкал Электроникс» действительно увеличил выручку год к году за счет продажи складских запасов, говорит гендиректор компании Андрей Евдокимов, не раскрывая показателей. Однако он подчеркивает, что цифры «в несколько раз меньше прогнозов, которые были до 24 февраля 2022 года (то есть до начала военных действий на Украине.— “Ъ”)». В «Модуле» отказались от комментариев, в «Миландре» на запрос не ответили.

В 2022 году все крупные российские дизайн-центры микроэлектроники одними из первых вошли в санкционные списки США. Под экспортные ограничения попали «Байкал Электроникс» (линейка процессоров Baikal), НТЦ «Модуль» (процессоры «Нейро-Б»), МЦСТ (процессоры «Эльбрус») и НПЦ «Элвис» (мобильные процессоры «Скиф»). Из-за санкций зарубежные производители микроэлектроники (в первую очередь тайваньский TSMC) отказались не только заключать договоры на производство новых партий процессоров, но и исполнять обязательства по уже заключенным контрактам. Из-за этого ряд компаний лишились даже произведенных, но не поставленных в Россию процессоров (см. “Ъ” от 16 июня 2022 года).

В России есть только два производителя полупроводников, способных выпускать относительно современную микроэлектронику по топологическим нормам до 180–130 нм,— зеленоградские «Микрон» и «НМ-Тех». Последнему достались мощности обанкротившегося завода «Ангстрем-Т».

Теперь российским дизайн-центрам, лишившимся доступа к зарубежным полупроводниковым фабрикам и реализовавшим запасы, потребуется переключаться на разработку компонентов, выпуск которых могут освоить российские заводы, обладающие технологическими линиями 180 нм и более, считает гендиректор «Норси-Транса» (производит серверы и СХД) Сергей Овчинников: «Это позволит не растерять команды инженеров. К тому же мы освоим производство компонентов, которые в любом случае будут востребованы». Пусть они «будут плохонькими», но спрос рано или поздно появится, добавляет топ-менеджер.

Инвестиции в разработку компонентов по топологиям 180 нм и более имеют смысл только под гарантированный заказ, считает замгендиректора Группы Т1 по технологическому развитию Антон Якимов: «Определенный объем такого заказа могут формировать государственные структуры, но этот спрос кризисный и в дальнейшем будет сдвигаться в сторону если не передовых, то точно более современных топологий». Бизнесу, говорит господин Якимов, в ситуации, когда санкции осложняют, но не блокируют полностью поставки современной электроники в Россию, проще наладить поставки через параллельный импорт.

Никита Королев