Брокеры не уложились в давность

Мещанский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу двух брокеров, которым инкриминировалось манипулирование рынком. Начальник управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадим Дорофеев и аналитик компании «Т-капитал» Фарид Закиров, по версии следствия, несколько лет назад провели незаконные финансовые операции, которые привели к убыткам клиентов НПФ «Аквилон» на общую сумму 47,4 млн руб. При вынесении приговора суд переквалифицировал предъявленное брокерам обвинение на более мягкое и ограничился тем, что назначил подсудимым наказание в виде условного срока и штрафа в размере 40 тыс. руб. каждому. Мало того, в связи с истечением срока давности от исполнения наказания фигуранты дела были освобождены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадим Дорофеев

Фото: Из личного архива Вадима Дорофеева Начальник управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадим Дорофеев

Фото: Из личного архива Вадима Дорофеева

Мещанский суд столицы рассматривал материалы уголовного дела о незаконном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком ценных бумаг почти полтора года. Еще примерно столько же заняло расследование этого дела. В ходе недавно прошедших прений гособвинитель заявил, что считает вину обоих подсудимых полностью доказанной и, по данным “Ъ”, потребовал для Вадима Дорофеева и Фарида Закирова по шесть лет колонии каждому.

Однако суд посчитал иначе. Вынося приговор, председательствующая на процессе Ирина Аккуратова посчитала, что следствие неправильно квалифицировало деяние, в котором обвинило фигурантов, и вместо указанной в уголовном деле второй части статьи 185.3 УК РФ (манипулирование рынком, совершенное организованной группой или причинившее ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженное с извлечением излишнего дохода, до семи лет лишения свободы) применила более мягкую первую часть.

В итоге суд ограничился назначением каждому из подсудимых наказания в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в размере 40 тыс. руб.

При этом даже этих денег господа Дорофеев и Закиров платить не будут: в связи с истечением срока давности по преступлению, в котором они были признаны виновными, брокеров освободили от исполнения наказания.

Однако при этом каждый из осужденных должен будет выплатить в доход государства 187,7 тыс. руб. в качестве возмещения процессуальных издержек по делу, пояснили “Ъ” в Мещанском суде.

Расследовать обстоятельства манипуляции рынком Главное следственное управление СКР начало 24 августа 2020 года. Дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы Центробанка, который за год до этого объявил о подозрительных сделках, на которые обратил внимание департамент противодействия недобросовестным практикам ЦБ. Все операции, как отмечали представители регулятора, были однотипными, в них использовалась «схема согласованных действий», причем сделки проводились лишь на рынке облигаций и продолжались с 10 марта по 22 декабря 2015 года.

Вначале представители ЦБ настаивали на том, что подобных операций было 653 и в них использовались ценные бумаги 68 эмитентов. В основном, настаивали специалисты ЦБ, участники сделок использовали бумаги российских корпораций, а также муниципальные облигации. Ущерб от незаконных манипуляций специалисты Центробанка оценивали в 57 млн руб.

Впрочем, цифры, которыми оперировал регулятор, по ходу расследования уголовного дела были серьезно скорректированы.

В окончательной версии СКР речь шла о том, что с марта по декабрь 2015 года господа Дорофеев и Закиров, используя свои знания «в области финансового рынка», совершили лишь 127 незаконных операций с облигациями 59 компаний-эмитентов.

Эти сделки фигуранты проводили во время торгов Московской межбанковской валютной биржи, а для покупки и продажи ценных бумаг, по материалам дела, использовались накопления вкладчиков негосударственного пенсионного фонда «Аквилон», которым управляла УК «Тринфико». При этом господин Закиров, некогда возглавлявший инвестиционный комитет управляющей компании, и начальник управления брокерских операций «КИТ Финанс» Дорофеев, осознавая, что их «действия противоречат законодательству», по версии следствия, согласовывали сделки между собой. В итоге, указывало следствие, партнеры добивались «существенного отклонения цены и объема торгов». В результате этих действий незаконный доход от проведения операций, по подсчетам следствия, превысил 47,4 млн руб. При этом в СКР посчитали, что оба брокера действовали сами по себе, никаких претензий к компаниям, где они работали, не выдвигали.

Владислав Трифонов