Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Брокеры не уложились в давность

Фигурантов дела о манипулировании рынком освободили от наказания

Мещанский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу двух брокеров, которым инкриминировалось манипулирование рынком. Начальник управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадим Дорофеев и аналитик компании «Т-капитал» Фарид Закиров, по версии следствия, несколько лет назад провели незаконные финансовые операции, которые привели к убыткам клиентов НПФ «Аквилон» на общую сумму 47,4 млн руб. При вынесении приговора суд переквалифицировал предъявленное брокерам обвинение на более мягкое и ограничился тем, что назначил подсудимым наказание в виде условного срока и штрафа в размере 40 тыс. руб. каждому. Мало того, в связи с истечением срока давности от исполнения наказания фигуранты дела были освобождены.

Начальник управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадим Дорофеев

Начальник управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадим Дорофеев

Фото: Из личного архива Вадима Дорофеева

Начальник управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадим Дорофеев

Фото: Из личного архива Вадима Дорофеева

Мещанский суд столицы рассматривал материалы уголовного дела о незаконном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком ценных бумаг почти полтора года. Еще примерно столько же заняло расследование этого дела. В ходе недавно прошедших прений гособвинитель заявил, что считает вину обоих подсудимых полностью доказанной и, по данным “Ъ”, потребовал для Вадима Дорофеева и Фарида Закирова по шесть лет колонии каждому.

Однако суд посчитал иначе. Вынося приговор, председательствующая на процессе Ирина Аккуратова посчитала, что следствие неправильно квалифицировало деяние, в котором обвинило фигурантов, и вместо указанной в уголовном деле второй части статьи 185.3 УК РФ (манипулирование рынком, совершенное организованной группой или причинившее ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженное с извлечением излишнего дохода, до семи лет лишения свободы) применила более мягкую первую часть.

В итоге суд ограничился назначением каждому из подсудимых наказания в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в размере 40 тыс. руб.

При этом даже этих денег господа Дорофеев и Закиров платить не будут: в связи с истечением срока давности по преступлению, в котором они были признаны виновными, брокеров освободили от исполнения наказания.

Однако при этом каждый из осужденных должен будет выплатить в доход государства 187,7 тыс. руб. в качестве возмещения процессуальных издержек по делу, пояснили “Ъ” в Мещанском суде.

Банк России сообщил о причастности сотрудника КПМГ к махинациям с акциями

Расследовать обстоятельства манипуляции рынком Главное следственное управление СКР начало 24 августа 2020 года. Дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы Центробанка, который за год до этого объявил о подозрительных сделках, на которые обратил внимание департамент противодействия недобросовестным практикам ЦБ. Все операции, как отмечали представители регулятора, были однотипными, в них использовалась «схема согласованных действий», причем сделки проводились лишь на рынке облигаций и продолжались с 10 марта по 22 декабря 2015 года.

Вначале представители ЦБ настаивали на том, что подобных операций было 653 и в них использовались ценные бумаги 68 эмитентов. В основном, настаивали специалисты ЦБ, участники сделок использовали бумаги российских корпораций, а также муниципальные облигации. Ущерб от незаконных манипуляций специалисты Центробанка оценивали в 57 млн руб.

Впрочем, цифры, которыми оперировал регулятор, по ходу расследования уголовного дела были серьезно скорректированы.

В окончательной версии СКР речь шла о том, что с марта по декабрь 2015 года господа Дорофеев и Закиров, используя свои знания «в области финансового рынка», совершили лишь 127 незаконных операций с облигациями 59 компаний-эмитентов.

Эти сделки фигуранты проводили во время торгов Московской межбанковской валютной биржи, а для покупки и продажи ценных бумаг, по материалам дела, использовались накопления вкладчиков негосударственного пенсионного фонда «Аквилон», которым управляла УК «Тринфико». При этом господин Закиров, некогда возглавлявший инвестиционный комитет управляющей компании, и начальник управления брокерских операций «КИТ Финанс» Дорофеев, осознавая, что их «действия противоречат законодательству», по версии следствия, согласовывали сделки между собой. В итоге, указывало следствие, партнеры добивались «существенного отклонения цены и объема торгов». В результате этих действий незаконный доход от проведения операций, по подсчетам следствия, превысил 47,4 млн руб. При этом в СКР посчитали, что оба брокера действовали сами по себе, никаких претензий к компаниям, где они работали, не выдвигали.

Владислав Трифонов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...