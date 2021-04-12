Аналитик сманипулировал на домашний арест

Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление СКР расследует дело, связанное с манипулированием рынком. Речь идет об аналитике компании «Т-капитал» Фарите Закирове, который по настоянию следствия уже отправлен под домашний арест. В СКР уверены, что обвиняемый шесть лет назад умышленно совершил сотни незаконных манипуляций с неликвидными облигациями, добиваясь «существенного отклонения» в их цене, во время торгов. Два года назад ЦБ, который является заявителем по делу, оценивал убытки от действий аналитика в 57 млн руб.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Фарита Закирова 24 августа 2020 года. Расследование против аналитика «Т-капитал» ведется Главным следственным управлением СКР по достаточно редкой статье УК РФ — о манипулировании рынком (ст. 185.3). После предъявления обвинения аналитик был отправлен под домашний арест. Все ходатайства защиты об изменении меры пресечения горсуд отклонил. Расследование в отношении аналитика началось после обращения в правоохранительные органы Центробанка, который 25 апреля 2019 года объявил о своих претензиях к господину Закирову. Их суть огласил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его словам, манипулирование происходило на рынке облигаций и продолжалось с 10 марта по 22 декабря 2015 года. Участниками сделок были одна из старейших компаний на российском фондовом рынке — УК «Тринфико» и ООО «КИТ Финанс Трейд». Между ними, как выявил регулятор, «с признаками предварительного соглашения» было совершено 653 сделки, в которых были задействованы облигации 68 эмитентов. Как отметил представитель ЦБ, операции были однотипными, проводились в рамках схемы противоправного вывода средств пенсионных накоплений и приводили к систематическому получению дохода «КИТ Финанс Трейд» (КФТ) за счет убытков управляющей компании. Хотя сомнительные сделки с облигациями совершались на основании анонимных и безадресных заявок, отмечал ЦБ, при их детальном изучении было выявлено применение контрагентами «устойчивой схемы согласованных действий», направленной на противоправный вывод денежных средств. Компания «КИТ Финанс Трейд» брала ценные бумаги у третьих лиц, после чего продавала их по цене выше рынка одному и тому же контрагенту — УК «Тринфико». Проходило несколько дней, и проводилась обратная операция по продаже тех же самых бумаг и в том же количестве, но уже КФТ. Обратная сделка проводилась уже по рыночной цене — поясняли механизм выявленной схемы представители ЦБ. Причем особое беспокойство регулятора вызывали сделки с облигациями 13 эмитентов, вызвавшие «существенные отклонения цены и объема торгов». Их ЦБ безапелляционно отнес к манипулированию рынком. Ущерб от сделок регулятор оценил в 57 млн руб., после чего аннулировал квалификационные аттестаты участников сделок с обеих сторон — Фарита Закирова и Вадима Дорофеева. Первый на тот момент являлся начальником отдела управления средствами пенсионных накоплений УК «Тринфико», второй — начальником управления брокерских операций КФТ. Эти выводы ЦБ и стали основой обвинения, но в отношении лишь одного господина Закирова. Его адвокат категорически отказался комментировать “Ъ” ход расследования. Однако, пытаясь добиться отмены домашнего ареста своему клиенту, защитник заявил о его непричастности к инкриминируемому преступлению в «связи с ошибочной квалификацией его действий, выразившейся в применении уголовного закона по аналогии». Как отметил адвокат, действия его доверителя не подпадают под состав преступления, указанный в ст. 185.3 УК, а инкриминируемый ему доход не был получен в результате манипулирований. Также, по мнению защиты, в 2015 году отсутствовали «нормативно установленные критерии» для определения существенного отклонения цены, спроса, предложения от объема торгов, поэтому у господина Закирова не было и возможности совершить преступление.

В УК «Тринфико» об идущем расследовании узнали от “Ъ”, отметив, что Фарит Закиров не работает у них несколько лет, а ЦБ аннулировал все претензии к компании. Получить комментарий в «Т-капитал» не удалось.

Владислав Трифонов