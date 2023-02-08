Дешево и строго

Регионы в 2023 году могут получить новый механизм для получения заимствований из федерального бюджета — выдавать им специальные казначейские кредиты из временно свободных средств казначейства предложил глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров. Предполагается, что такие кредиты будут выдаваться на срок до 15 лет и под 3% годовых на реализацию инфраструктурных проектов. Ожидается, что эти средства помогут нарастить инвестиции — регионы смогут тратить их на инфраструктуру сверх лимитов бюджетных обязательств. Общий размер таких кредитов в 2023 году составит до 250 млрд руб., что может быть сопоставимо с доходностью казначейства от управления пулом ликвидности на едином счете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров указал на еще один источник увеличения инвестиций в регионах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров указал на еще один источник увеличения инвестиций в регионах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров внес в Госдуму проект поправок к Бюджетному кодексу, предусматривающий появление в 2023 году нового вида бюджетных займов — специальных казначейских кредитов. Речь идет о кредитах на инфраструктурные цели под 3% и со сроком до 15 лет. Поясним, уже существующие инфраструктурные кредиты регионы могут также получить по такой же ставке, но на срок от 15 лет.

Собеседник “Ъ” в Госдуме уточнил, что конкретные цели займов будут устанавливаться соглашением с регионами, но в любом случае они будут направлены на инфраструктуру. Пояснительная записка к проекту ссылается на поручение президента Владимира Путина увеличить на 250 млрд руб. лимиты предоставления бюджетных кредитов регионам на инфраструктурные проекты с высокой социально-экономической эффективностью.

Выдавать новые кредиты будет казначейство из временно свободных средств на едином счете федерального бюджета. Напомним, что после запуска системы казначейских платежей казначейство перевело «на свою сторону» все расчеты участников бюджетного процесса. Это позволяет консолидировать всю бюджетную ликвидность и повысить доходы от размещения временно свободных средств (за три квартала 2022 года регионы получили 135,9 млрд руб. таких допдоходов).

Для пополнения пула ликвидности законопроектом предлагается в 2023 году перевести на казначейские счета все остатки бюджетных инвестиций с расчетных счетов в банках по состоянию на начало 2023 года и перечислить субсидии, предоставляемые банкам. В результате этого доходы казначейства от размещения временно свободных средств могут быть сопоставимы с выделяемым объемом новых специальных казначейских кредитов.

Согласно поправкам, регионы смогут на сумму этих займов превышать установленные пределы госдолга и дефицита своего бюджета. Если регион не погасит специальный казначейский кредит или не выплатит проценты по нему в срок, то долг можно будет взыскать за счет налоговых доходов региона или средств, которые планировалось ему перечислить.

Отметим, что новый механизм может стать компромиссом по предоставлению регионам ограниченной возможности по превышению своих расходов над бюджетными лимитами — этот барьер, напомним, является одной из причин недавно предложенного Совфедом моратория на нормы закона о госзакупках (44-ФЗ) ради расширения свободы регионов в процессе своих трат. Впрочем, перспектива брать пусть и дешевые казначейские кредиты, но с соответствующим строгим казначейским контролем может вызвать у губернаторов меньший энтузиазм.

Законопроект должен быть рассмотрен в первом чтении до 14 февраля, пока он разослан на согласование в администрацию президента, в правительство, Счетную палату, комитеты и комиссии Госдумы. В аппарате правительства “Ъ” сообщили, что только получили законопроект. В Минфине и казначействе на запрос “Ъ” вчера не ответили. Источник “Ъ” в Госдуме рассказал, что инициатива с финансовым блоком правительства обсуждалась и концептуально идею там согласовали.

Диана Галиева, Евгения Крючкова