Секретарь СНБО Данилов допустил удары по России оружием украинского производства

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут наносить удары по территории России оружием украинского производства. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Украина готова поражать цели на территории России, включая Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

«Что касается территории России, никто не запрещает нам уничтожать цели оружием, произведенным на Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть»,— сказал Алексей Данилов в интервью CNN.

На Украине, в частности, производятся противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П» с максимальной дальностью 5 км, противокорабельный комплекс «Нептун» с максимальной дальностью 280 км, самоходная артиллерийская установка с дальностью стрельбы 42 км и калибром 155 мм.

4 февраля в интервью газете Bild Федор Вениславский назвал «идеей из параллельного мира» позицию, согласно которой Киев не должен стрелять по российской территории. По его словам, места, в которых Россия хранит свои ракеты, в том числе командные пункты в Москве, являются законными целями. Прежде президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев не будет наносить удары по территории России западным оружием.

Вслед за высказываниями Федора Вениславского министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что ВСУ могут использовать поставляемое Западом оружие большой дальности только для ударов по присоединенным к РФ территориям.

После начала специальной военной операции западные страны отказывались поставлять Украине оружие большой дальности, поскольку оно могло быть использовано для ударов по российским территориям. Между тем в новый пакет помощи Украине от США войдут бомбы наземного базирования (GLSDB) с дальностью полета 150 км.

После объявления новой поставки вооружения представителя Пентагона Патрика Райдера спросили, является ли целью поставок GLSDB возможность ударов по Крыму. Господин Райдер ответил, что Киев сам должен принимать решения о своих планах в ходе боевых действий.

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Лусине Баласян