Украина пообещала применять дальнобойное оружие только по присоединенным к РФ территориям

Министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции сегодня, 5 февраля, заявил, что вооруженные силы страны не будут применять поставленное оружие большой дальности по территории России. Оно будет использоваться только по присоединенным к РФ территориям, сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Резников

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Алексей Резников

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

«Мы всегда говорим нашим иностранным партнерам, что мы не будем использовать их вооружения для обстрела территории России. Мы будем применять его только по российским войскам на временно оккупированных украинских территориях»,— заявил Алексей Резников (цитата по агентству Reuters).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер авиабомбы GLSDB

Фото: Saab Рендер авиабомбы GLSDB

Фото: Saab

3 февраля власти США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,175 млрд. В него войдут авиабомбы GLSDB с дальностью полета в 150 км. Их можно запускать из РСЗО HIMARS и M270. Ракета, пущенная из установки, выводит GLSDB на нужную высоту, а после бомба продолжает корректируемый полет на имеющихся у нее крыльях.

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