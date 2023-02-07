Международные резервы России за месяц выросли на $15,046 млрд

Банк России отчитался о международных резервах страны. По состоянию на 1 февраля 2023 года они составили $597,035 млрд. По сравнению с показателями января международные резервы увеличились на $15,046 млрд (+2,59%).

На 1 февраля 2022 года международные резервы составляли $630,207 млрд. Таким образом, объем международных резервов России за год сократился на $33,172 млрд, или на 5,6%.

После начала военной операции России на Украине Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении Банка России. В результате оказалась заморожена почти половина золотовалютных резервов ЦБ РФ — $300 млрд из $640 млрд. ЕС намерен подготовить общеблоковое соглашение, в котором будет прописано, как распорядиться замороженными резервами Центробанка, а также активами частных лиц. При этом в конце прошлого года аналитический центр при НАТО отмечал, что США и страны Евросоюза пока не смогли в полной мере реализовать планы по аресту валютных резервов России. По его оценкам, Западу удалось конфисковать лишь $80–100 млрд из общей суммы замороженных активов.

Милена Костерева