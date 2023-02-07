Председатель инфраструктурного комитета заксобрания написал заявление о сложении полномочий

Председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры Антон Удальев написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата. Об этом сообщает информагентство Ura.ru со ссылкой на аппарат краевого парламента. Собеседник в законодательном собрании данную информацию подтвердил. Ожидается, что документ будет рассматриваться на пленарном заседании заксобрания 16 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам Антон Удальев заявил «Ъ-Прикамье», что «не готов комментировать ситуацию до 16 февраля».

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что господин Удальев может перейти на работу в правительство Москвы. Ожидается, что парламентарий может занять должность заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства.

Наиболее вероятным кандидатом на должность председателя инфраструктурного комитета краевого парламента считается депутат и внештатный советник губернатора Прикамья по вопросам строительства Павел Черепанов. Также в случае ухода господина Удальева из парламента будут объявлены довыборы по одномандатному округу №17.