Столичный интерес

Выходцев из Перми, работающих во властных структурах Москвы, может стать больше. Как выяснил «Ъ-Прикамье», бывший вице-премьер края Антон Удальев, ныне глава инфраструктурного комитета заксобрания, может трудоустроиться в департаменте ЖКЖ столичного правительства. В случае его ухода основными претендентами на пост в заксобрании считаются советник губернатора Павел Черепанов и один из видных единороссов Александр Третьяков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель комитета по развитию инфраструктуры Антон Удальев может перейти на работу в правительство Москвы. Ожидается, что парламентарий может занять должность заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства.

По одной из версий, на это назначение мог повлиять экс-губернатор Пермского края, министр экономического развития РФ Максим Решетников. По другой версии, депутат не видел для себя кадровых перспектив в Пермском крае, и когда ему поступило предложение переехать в Москву — согласился. В то же время никаких документов о его назначении пока не подписано. Также он не писал заявления о сложении с себя депутатских полномочий.

Господин Удальев от комментариев «Ъ-Прикамье» воздержался.

Антон Удальев является депутатом краевого заксобрания с сентября 2020 года. Он участвовал в довыборах по округу №17 как кандидат от «Единой России» и одержал победу. В 2021 году партия власти снова выдвинула господина Удальева по округу №17. Кандидат вновь избрался в заксобрание и занял пост председателя инфраструктурного комитета.

До депутатства Антон Удальев исполнял обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы в Пермском крае, руководил региональной службой по тарифам (РСТ), а с 2017 по 2020 год занимал должность вице-премьера регионального правительства. На этом посту господин Удальев курировал работу краевых министерств тарифного регулирования и ЖКХ, а также отвечал за работу регионального фонда капремонта и реализацию проекта «Комфортная городская среда».

В правительстве Москвы работают несколько бывших высокопоставленных чиновников, например бывший замглавы Перми Людмила Гаджиева. В Минэке РФ трудится экс-глава краевого минкульта Вячеслав Торчинский.

Антон Удальев может повторить карьеру бывшего депутата заксобрания Вячеслава Вахрина, в 2010 году покинувшего Пермь и возглавившего жилищную инспекцию Тюменской области. Сейчас господин Вахрин — один из влиятельных вице-губернаторов в тюменском кабмине.

В случае сложения господином Удальевым полномочий депутата место председателя инфраструктурного комитета остается вакантным, а новый краевой парламентарий по одномандатному округу №17 будет определен по итогам довыборов.

Источники «Ъ-Прикамье», знакомые с ситуацией в заксобрании, называют двух вероятных претендентов на пост председателя комитета: первого заместителя председателя, одного из старожилов прикамской фракции «Единой России» Александра Третьякова и заместителя председателя, внештатного советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова. По словам одного из-за собеседников, для краевых властей предпочтительнее кандидатура господина Черепанова.

Сам Павел Черепанов заявил «Ъ-Прикамье», что готов возглавить комитет, «если такое решение будет принято». «Пост ответственный»,— подчеркнул господин Черепанов.

Александр Третьяков сообщил «Ъ-Прикамье», что считает преждевременным обсуждение кандидатов в председатели инфраструктурного комитета: «Я пока не слышал о том, что Антон Вадимович уходит. Если это правда, то будет принято решение, согласованное с коллегами и администрацией губернатора. Достойных людей, способных возглавить комитет, в заксобрании много».

Источник, близкий к администрации губернатора Пермского края, сообщил, что решение по кандидатуре нового председателя комитета пока не принято.

По информации «Ъ-Прикамье», решение о назначении довыборов по округу №17 может быть принято в июне. В таком случае выборы состоятся в сентябре, в единый день голосования. Источник, близкий к администрации губернатора, заявил, что краевые власти ставят задачу сохранить этот мандат за «Единой Россией». «Будем смотреть кандидатуры, пока о них рано говорить»,— добавил собеседник.

Политтехнолог Алексей Чусовитин удивлен переходом Антона Удальева в правительство Москвы. «Антон Удальев считался членом команды скорее Дмитрия Махонина, чем Максима Решетникова. Поэтому это кадровое решение кажется мне необычным. С другой стороны, Удальев наиболее активно работал вице-премьером как раз при Решетникове. Тогда он фактически брал на себя весь негатив и принимал непопулярные решения, касающиеся ЖКХ. Возможно, Максим Геннадьевич это оценил»,— полагает эксперт.

По его словам, высокой конкуренции на довыборах ожидать не стоит. «Округ „зачищен“, и, скорее всего, „Единая Россия“ сохранит мандат на админресурсе. Кроме того, срок полномочий заксобрания оканчивается через два года, и вкладывать серьезные деньги оппозиция не будет. Депутат на два года — это нерентабельно. Вероятно, по итогам выборов депутатом станет какой-нибудь местный промышленник — человек, не вызывающий отторжения у местных»,— прогнозирует Алексей Чусовитин.

Константин Кадочников, Вячеслав Суханов