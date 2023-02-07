Кадыров: спецоперация на Украине завершится до конца года

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что российская военная операция на территории Украины завершится до конца 2023 года. Такое мнение он выразил в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

Отвечая на вопрос о сроках возможного возобновления авиасообщения со странами Европы, Рамзан Кадыров сказал: «До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет» (цитата по «РИА Новости»). Видео опубликовано в Telegram-канале Ахмеда Дудаева.

Спецоперация России на Украине началась по приказу президента Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Тогда глава государства назвал ее целями «демилитаризацию и денацификацию» Украины. В МИД России утверждали, что военная операция закончится, «когда будет устранена угроза со стороны НАТО».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».