В Липецке возбуждено дело о попытке принять участие в боевых действиях против РФ

Управление ФСБ России по Липецкой области возбудило уголовное дело о попытке участия в вооруженном конфликте или военных действиях против Российской Федерации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По ходатайству следствия, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье», под стражу в областном центре заключен подозреваемый — Всеволод Куликов.

По версии следствия, с 10 января этого года подозреваемый готовился отправиться на территорию Украины и принять участие в боевых действиях против Российской Федерации. В материалах дела указано, что он неоднократно высказывал намерение сделать это и приобрел заграничный паспорт.

Подозреваемый просил избрать ему домашний арест, однако суд пришел к выводу, что он может скрыться от органов предварительного следствия, а также воспрепятствовать производству по делу. Мужчина заключен под стражу до 31 марта.

Напомним, в конце 2022 года жителя Тамбова приговорили к штрафу в 30 тыс. руб. за несообщение о знакомом, собиравшемся вступить в украинское формирование.

Сергей Толмачев