Жителя Тамбова приговорили к штрафу за несообщение о знакомом, собиравшемся вступить в украинское формирование

Ленинский райсуд Тамбова 19 декабря вынес приговор жителю города Кириллу Швецову, обвиняемому в «несообщении о лице, готовившемся совершить преступление» (ст. 205.6 УК РФ). Знакомый Швецова собирался вступить в украинское вооруженное формирование, следует из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Суд установил, что подсудимый познакомился с мужчиной в июне 2022 года, когда увидел на «Авито» интересующую книгу и приехал, чтобы ее купить. В дальнейшем они стали переписываться в Telegram, где продавец, гражданин РФ, рассказал Швецову о своих антироссийских взглядах в контексте спецоперации и о намерении уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Позднее в переписке он сообщил, что уже находится на границе с Украиной, заполнил и отправил анкету и купил два ножа для нападения на российский патруль. Но Швецов сообщать об этом силовикам не стал.

Подсудимому назначен штраф в 30 тыс. руб. (максимальное наказание по статье составляет один год лишения свободы).

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте