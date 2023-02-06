Туристы остались на курортах

В Турции могут находиться до 45 тыс. туристов из России, но подавляющее большинство из них — вне наиболее пострадавших от землетрясения районов. Фиксирующие обращения от встревоженных путешественников туроператоры пока не сталкиваются с необходимостью эвакуации клиентов или с массовой аннуляцией туров. В период низкого сезона Турция остается среди востребованных направлений, активность продаж заметно не снизилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анталья, Турция, 11 января 2023 года

Фото: Suleyman Elcin / Anadolu Agency / AFP Анталья, Турция, 11 января 2023 года

Фото: Suleyman Elcin / Anadolu Agency / AFP

В Турции, где сегодня зафиксировано масштабное землетрясение, могут находиться до 45 тыс. самостоятельных и организованных российских туристов. Такую предварительную оценку приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР). Подсчеты участников рынка разнятся. Так, один из собеседников «Ъ» на туррынке оценивает число находящихся в стране туристов примерно в 30–40 тыс. человек, а гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что в стране могут быть до 120–130 тыс. путешественников из России. В Минэкономики утром со ссылкой на оперативную информацию туроператоров и посольство России в Турции сообщили, что данных о пострадавших в ходе землетрясения туристах не поступало.

Большинство россиян находятся вдали от пострадавших регионов, поясняет господин Мкртчян. По его словам, основной поток путешественников традиционно приходится на западную часть Турции, и российские туристы редко ездят восточнее Анкары.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин уточняет, что в пострадавших регионах могли находиться преимущественно постоянно проживающие там соотечественники и отдельные индивидуальные туристы. Он указывает, что сейчас на рынке низкий сезон. «Турция находится в пятерке наиболее востребованных направлений, но если летом туда из России отправляется по 750 рейсов в неделю, то сейчас —150 рейсов»,— поясняет господин Горин. По его словам, 20–30% пассажиров при этом сейчас формирует транзитных поток через Стамбул.

Находящиеся в Турции или планирующие в скором времени отправиться в поездку туристы высказывают беспокойство, говорит представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. По ее словам, в компанию поступают звонки с вопросами о возможной отмене рейсов, порядке действия в случае ухудшения ситуации на курортах и т. п. Туроператор, со своей стороны, следит за развитием ситуации.

Но аннуляций забронированных туров участники рынка в моменте не фиксируют, рассказали в АТОР.

Об этом же говорит Алексан Мкртчян и свидетельствуют данные «Слетать.ру». В OneTwoTrip пока также не видят всплеска аннуляций сделанных ранее бронирований.

Аналитики «Слетать.ру» не отмечают и изменений в динамике бронирования направления. По оценкам компании, в феврале Турция формирует в среднем 14–16% объема среднесуточных продаж и 42% продаж на летний период. Дмитрий Горин считает, что туристы могут отслеживать ситуацию в Турции в течение ближайших двух-трех недель. Если курортные зоны не будут затронуты, на рынок ситуация, по его мнению, значительно не повлияет. Новостной фон может влиять на спрос, но такие колебания быстро успокаиваются, добавляет директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Для того, чтобы объективно оценить динамику спроса, по его словам, потребуется несколько дней.

Александра Мерцалова