Минобороны разработало новую форму для участников СВО

Минобороны разработало новую форму для военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине, сообщает РБК со ссылкой на источник. В министерстве подтвердили изданию разработку образцов «формы нового поколения».

По словам собеседника РБК, внешний вид формы «в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей». Представитель Минобороны рассказал, что в состав обмундирования входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды. Поставка новой полевой формы в вооруженные силы планируется этой весной.

«Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные). Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой были внесены изменения»,— добавили в Минобороны.

Президент Владимир Путин не раз обращал внимание на необходимость снабжать армию «на высшем уровне». При этом в сети неоднократно появляются видео, на которых военные жалуются, в частности, на нехватку экипировки. В феврале помощник секретаря Совбеза Наиль Мухитов сообщил о создании системы сопровождения участников военной операции.

Лаура Кеффер