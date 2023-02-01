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Коммерсантъ FM
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Помощник секретаря Совбеза сообщил о создании системы сопровождения участников спецоперации

Органы власти России приступили к созданию системы адресного сопровождения участников военной операции на Украине и членов их семей, сообщил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. Также, по его словам, в ближайшее время будет разработана комплексная программа по профессиональной переподготовке и трудоустройству военнослужащих.

«Надо понимать, что домой вернутся не только здоровые ребята, но и получившие ранения. Наша задача — обеспечить их особой заботой, медицинской помощью и социальной поддержкой без бюрократических препонов. Органы власти по поручению президента уже приступили к созданию системы адресного сопровождения участников СВО и членов их семей»,— рассказал господин Мухитов в интервью «Российской газете».

27 июня 2022 года Минобороны России сообщило о начале работы благотворительного фонда для поддержки участников военной операции на Украине. В ведомстве утверждали, что организация будет, в частности, оказывать помощь в медицинской и психологической реабилитации военнослужащих. 20 декабря в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина была создана рабочая группа по мобилизации и военной операции. Ее возглавил первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

О содействии комитетов Совфеда российской операции на Украине — в материале «Ъ» «Сенаторы вписались в новую парадигму».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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