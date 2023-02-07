Покупатели обошли Москву

На рынке торговой недвижимости наметился позитивный тренд. Посещаемость торгцентров в регионах, где сосредоточены небольшие объекты, начала восстанавливаться, хотя в Москве динамика остается отрицательной. Но шансов вернуть трафик в торгцентрах на уровень до пандемии эксперты не видят, отмечая возросшую конкуренцию с онлайн-ритейлом и ограниченный интерес потребителей к заменившим международные бренды арендаторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В январе 2023 года показатель «1С-Рарус Индекс» (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) превысил уровень января 2022 года на 4,7%, а января 2021 года — на 4,8%. Такие данные предоставили аналитики «1С-Рарус». Ранее динамика в годовом выражении была отрицательной.

По оценкам «1С-Рарус», положительный индекс в январе наблюдается, в частности, в Санкт-Петербурге, где показатель вырос на 8%, а также в Подмосковье, где индекс увеличился на 0,7% год к году. Показатель Mall Index (также отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) Focus Technologies свидетельствует о восстановлении посещаемости торгцентров малого и среднего формата площадью до 40 тыс. кв. м в России. А у крупных объектов число посетителей в январе было меньше прошлогоднего на 13%.

Руководитель отдела систем подсчета потребителей «1С-Рарус» Евгений Дмитриев связывает позитивную динамику с постепенной адаптацией рынка, замещением ушедших арендаторов и частичным восстановлением потребительской активности. В Санкт-Петербурге динамику также поддержал растущий турпоток, добавил он.

В Москве «1С-Рарус Индекс» по итогам января оставался меньше прошлогоднего на 0,9%, Mall Index — на 6%. По подсчетам Focus Technologies, в городах-миллионниках в целом посещаемость пока отстает от прошлогодней на 8%, а в городах с населением до 1 млн человек — только на 1–2%. Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев говорит, что в небольших городах сосредоточены объекты малого формата, распложенные на меньшем удалении от мест постоянного времяпровождения людей. По его словам, такие торгцентры в меньшей степени пострадали от массового закрытия весной прошлого года магазинов международных брендов. «Более крупные торгцентры часто удалены от источников постоянного трафика, это объекты выходного дня, куда необходимо ехать специально»,— отмечает господин Васильев.

Тренд подтверждает президент сети Baon Илья Ярошенко: «Мы увидели большее падение в магазинах, расположенных в объектах на окраинах города, спрос смещается в сторону локальных торгцентров, не требующих значительного времени на дорогу». Управляющий партнер RedStone Properties Индира Шафикова говорит о восстановлении посещаемости одного из крупных объектов в Москве. «Все площади, освободившиеся после ухода IKEA и H&M удалось пересдать, сыграли свою роль вложения в маркетинг»,— рассказывает она. Управляющий партнер фонда ITD Properties Инесса Самохвалова также заметила позитивную динамику, хотя во многом связывает ее с растущим трафиком развлекательной зоны. «Посетителей становится больше, но не все это конвертируется в рост среднего чека»,— говорит она.

Несмотря на частично наметившуюся позитивную динамику, о восстановлении посещаемости торгцентров до показателей до пандемии речи не идет. Так, Mall Index в России в целом по итогам января был на 23% ниже показателя за аналогичный период 2020 года, а в Москве и Санкт-Петербурге — на 29%. Заметный разрыв сохраняется во всех федеральных округах и форматах торгцентров.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что трафик торгцентров в принципе сможет вернуться на уровень 2019 года. По его словам, пандемия и последующие кризисы спровоцировали заметный рост доли онлайн-ритейла, предпосылок для снижения которой уже нет. А приходящие на смену ушедшим международным брендам арендаторы не могут генерировать сопоставимые с ними поток покупателей и оборот, отмечает эксперт.

Александра Мерцалова, Алина Савицкая