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Коммерсантъ FM
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Одежку провожают по уму

Среди арендаторов площадей в торгцентрах стало меньше fashion-сетей

Уход из России части глобальных модных брендов привел к резкому снижению активности арендаторов этого сегмента в торговых центрах. В 2022 году доля магазинов одежды и обуви в структуре новых сделок по аренде сократилась до минимальных за пять лет 34%, а их место теперь занимают операторы сферы услуг и развлечений. Последние обеспечивают стабильный поток посетителей и арендуют большие площади, но платят невысокие ставки аренды.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Доля fashion-ритейлеров в общем объеме новых сделок по аренде площадей в торговых центрах в 2022 году опустилась с 42,2% до 34%, что стало минимальным уровнем за последние пять лет. Об этом говорится в исследовании CORE.XP. Похожие цифры приводит Nikoliers, где подсчитали, что по итогам 2022 года fashion-ритейлеры занимали 32,6% площадей в торгцентрах и 21,6% в структуре новых сделок по аренде помещений. Динамику в Nikoliers не раскрыли.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов связывает тенденцию с уходом части иностранных модных брендов. Именно глобальные игроки ранее обеспечивали высокую активность одежных ритейлеров, указывает он. По данным CORE.XP, среди арендаторов торгцентров о прекращении деятельности объявило 37% брендов. Наиболее чувствительным для владельцев недвижимости стал уход группы H&M (управляла около 150 магазинами), указывают в CORE.XP. А точки Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka и др.) перешли под управление новым владельцам.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что в мире такие глобальные бренды, как Zara, H&M и Uniqlo, в 2022 году также затормозили темпы по открытию новых магазинов, активизировав различные маркетинговые программы по привлечению покупателей в онлайн. По ее словам, это связано с общим переходом части спроса на одежду и обувь на интернет-площадки, который усилился еще во время пандемии.

По данным CORE.XP, на этом фоне наращивать активность по аренде помещений в торговых центрах стали операторы из сферы услуг и развлечений. За 2022 год их общая доля в структуре новых сделок выросла с 18,6%, до 39,3%, подсчитали в компании. В их число консультанты включают термы, боулинги, фитнес-клубы, ремонтные мастерские, медицинские центры, салоны красоты и т. д.

Руководитель отдела аренды торговых площадей CORE.XP Надежда Цветкова отмечает, что такие арендаторы более выгодны для собственников торгцентров, так как формируют стабильный поток посетителей и арендуют большие площади. Если одежные магазины занимают в среднем по 380 кв. м, то сервисные услуги — по 670 кв. м, а развлекательные центры — по 1,95 тыс. кв. м, уточняет она. Эксперт Franshiza.Ru Анна Рождественская также отмечает рост спроса на организацию в торгцентрах ресторанных пространств. Но, добавляет госпожа Цветкова, операторы сервисных и развлекательных точек платят невысокую ставку аренды, потенциал роста которой ограничен.

Как указывают в CORE.XP, формирующие стабильный трафик арендаторы сегодня особенно важны для торгцентров. По данным Focus Technologies, с января по ноябрь 2022 года Mall Index (число посетителей на 1 тыс. кв. м площадей) в торгцентрах площадью от 80 тыс. кв. м в Москве и Подмосковье сократился на 25% год к году. В объектах площадью от 40 до 80 тыс. кв. м показатель снизился на 7%.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина отмечает, что клубам приходят предложения аренды помещений в торгцентрах, но не всегда такие варианты оказываются им интересны. «Зачастую стоимость аренды в торгцентрах оказывается завышенной, а уровень инженерных коммуникаций может быть недостаточным»,— поясняет она. Кроме того, добавляет госпожа Силина, снизившийся трафик в торгцентрах сокращает возможности для клубов по привлечению клиентов. Региональный директор по торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева говорит, что для владельцев торгцентров происходящие события могут стать индикатором необходимости смены концепции и адаптации объектов к потребностям иных арендаторов.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова

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