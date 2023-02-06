Водоросли скормили лососю

Крупнейший российский производитель лосося и форели Inarctica диверсифицирует бизнес в условиях ожидаемого снижения спроса на красную рыбу. Компания стала владельцем Архангельского водорослевого комбината (АВК), который добывает водоросли в районе Белого моря и выпускает продукты и косметику. Inarctica может расширить бизнес АВК за счет своей дистрибуции, но продвижение продукции из водорослей потребует инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Архангельский водорослевый комбинат, который занимается добычей и переработкой водорослей в районе Белого моря, перешел в собственность производителя лосося и форели Inarctica. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 1 февраля, обратил внимание “Ъ”.

АВК существует с 1918 года. Выпускает биологически активные добавки, снеки, сладости, косметику под брендом АВ1918. Продает продукцию в собственном интернет-магазине, на сторонних онлайн-площадках, а также в сети фирменных точек в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Inarctica (ранее — «Русская аквакультура») владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и форели в акватории Баренцева моря и озерах Карелии. В 2021 году продажи выросли на 80%, до 27,9 тыс. тонн, выручка — на 91% год к году, до 15,9 млрд руб. Результаты за прошлый год компания еще не публиковала. В середине декабря 2022 года владевший около 47% Inarctica Максим Воробьев и его брат губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попали под санкции США. На следующий день Inarctica сообщила о снижении доли Максима Воробьева до менее чем 24%.

Часть прежних собственников АВК и ранее связывали с Inarctica. До текущей сделки более 60% ООО АВК через ООО «Океан» принадлежало фонду под управлением УК «Свиньин и партнеры», фонд которой также владел около 25% Inarctica. Еще 25% комбината принадлежало акционеру девелоперской группы «Самолет» Михаилу Кенину. Миноритарные доли в АВК были у гендиректора Inarctica Ильи Соснова, основателя CFC Management Екатерины Черновой и Светланы Воробьевой.

В Inarctica “Ъ” подтвердили приобретение АВК.

По словам представителя компании, сделка позволит диверсифицировать бизнес: выйти на растущий рынок, развиваться в сфере биотехнологий и разведения водорослей. Финансовые условия сделки в Inarctica не раскрыли.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин согласен, что для Inarctica АВК может стать новым перспективным направлением. Но, отмечает он, конкурировать с китайскими поставщиками продукции из водорослей по цене крайне сложно, эта отрасль требует значительных инвестиций, в том числе в научные разработки, а для расширения бизнеса АВК нужны маркетинговые вложения.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что у Inarctica уже есть налаженные контакты с крупнейшими сетями, которые позволят при необходимости расширить дистрибуцию водорослевого комбината. По словам господина Фомина, часть побочной продукции АВК Inarctica, вероятно, сможет использовать как кормовую добавку, но речь идет о небольших объемах.

Стремление Inarctica диверсифицировать бизнес может быть актуально в условиях снижения потребления красной рыбы в России.

Из-за нарушения цепочек поставок и валютных колебаний российский рынок красной рыбы в 2022 году мог сократиться по сравнению с 2014–2015 годами. В ближайшие годы на фоне сложностей в экономике потребление рыбы в России может снижаться на 5–7% на человека в год с сокращением в структуре спроса доли лососевых, прогнозировали в Национальном рейтинговом агентстве.

Приобретение АВК — не первая сделка Inarctica в последние месяцы. В конце октября 2022 года стало известно о покупке компанией комплекса по разведению мальков форели в Калужской области. А в этом феврале Inarctica сообщила о продаже трех мальковых заводов в Норвегии местному менеджменту, объяснив сделку регуляторными ограничениями российского бизнеса в Норвегии, которые могли привести к рискам ликвидации.

Анатолий Костырев