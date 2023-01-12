Рыбе краснеть не на что

Резкий рост цен и сложности с импортом грозят снижением доли лососевых в структуре потребления рыбы в России, ожидают в Национальном рейтинговом агентстве. Объем рынка красной рыбы уже мог сократиться после продуктового эмбарго в 2014 году, а покупатели переключаются на более дешевые виды. Экспорт красной рыбы на этом фоне, вероятно, продолжит расти, прогнозируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ближайшие годы на фоне сложностей в экономике потребление рыбы в России может сократиться на 5–7% на человека в год, а в структуре спроса вероятно снижение доли лососевых. Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). В 2021 году потребление рыбы по Росстату снизилось на 2%, до 21,7 кг на человека в год.

Снижение спроса на красную рыбу в НРА связывают с ростом цен. По расчетам аналитиков, средняя цена лосося в 2022 году выросла на 25% год к году, впервые в истории превысив 1 тыс. руб. за 1 кг в апреле, тогда как цены на мороженую белую рыбу растут сопоставимо с инфляцией. Как отмечают в НРА, удорожание лососевых объясняется снижением вылова в 2022 году до 280 тыс. тонн против 539 тыс. тонн годом ранее, а также высокой зависимостью от импорта на фоне ужесточения западных санкций против РФ и логистических трудностей. По оценкам НРА, около 60% импорта лососевых и филе красной рыбы в РФ обеспечивали Чили и Фарерские острова, но сегодня поставки из этих стран находятся под давлением.

Гендиректор крупнейшего российского производителя лосося и форели Inarctica Илья Соснов говорит, что из-за нарушения цепочек поставок и валютных колебаний российский рынок красной рыбы в 2022 году уже сократился сравнимо с 2014–2015 годами. В 2015 году, следует из отчетности компании, из-за роста цен на импортный лосось и введенного РФ продуктового эмбарго объем рынка охлажденной красной рыбы упал более чем на 70%. В 2021 году импорт и внутреннее производство красной рыбы оценивались в 152 тыс. тонн. Как отмечает господин Соснов, в 2023 году объем рынка, вероятно, останется на уровне 2022 года с возможными небольшими колебаниями. В рыбопромышленном холдинге «Восход» (входит в АФК «Система») считают, что в части потребления красной рыбы 2022 год был не показателен из-за низкого объема вылова на Дальнем Востоке. На 2023 год добыча оценивается позитивно, что позволит насытить внутренний рынок продукцией по приемлемым ценам, говорят там.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и пр.) Игорь Караваев говорит, что потребление рыбной продукции, особенно лососевых, снижается на протяжении последних трех лет. В 2022 году, по предварительным оценкам АКОРТ, спрос сократился примерно на 15–18%. В четвертом квартале заметно снизились продажи лосося — более чем на 30%, но на схожую величину выросли продажи форели за счет расширения предложения рыбы из Карелии и Северной Осетии, а также из Турции, рассказывает он. Как отметил господин Караваев, перераспределению спроса способствует разница в цене форели и лосося на 30–40%.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что реальное потребление рыбы в России уже находится на уровне 17–18 кг на человека в год. По его словам, рыба во всем мире продолжает дорожать, поэтому с падением покупательной способности стоит ждать дальнейшего снижения спроса в категории. По прогнозам господина Фомина, доля экспорта в выручке рыбопромышленников в ближайшие годы будет расти. Так, указывает он, до последнего времени из добываемой красной рыбы РФ экспортировала только около 35–45 тыс. тонн нерки в год в Японию, а в последние годы начались поставки и более дешевой горбуши в Китай.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев отмечает, что в ритейле и в общепите все больше востребованы качественные полуфабрикаты, в том числе из доступных столовых видов рыб. По его словам, выпуск такой продукции будет расти с вводом новых судов-процессоров и береговых заводов, и это открывает хорошие перспективы для внутреннего рынка.

Анатолий Костырев