К форели подсадят мальков

Производитель атлантического лосося и форели Inarctica Максима Воробьева укрепляет вертикальную интеграцию бизнеса. Компания планирует приобрести комплекс по разведению мальков форели, что позволит нарастить выпуск красной рыбы. Сделка позволит также производителю заместить часть выпавшего импорта из-за санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Структуры российского производителя атлантического лосося и форели Inarctica стали владельцами ООО «Селекционный центр аквакультуры», которое разводит мальков форели в Калужской области. Изменения в состав участников головной структуры «Центр аквакультуры» внесены 24 октября, следует из ЕГРЮЛ.

Селекционный центр разводит мальков для производителей рыбы в установках замкнутого водоснабжения из икры, импортируемой из Польши, США, Дании, Франции и других стран, говорится на сайте компании. В числе клиентов называется и Inarctica. В центре также планировали создание маточного стада для выпуска своей икры. Объем производства мальков должен был достичь 16 млн в год.

Inarctica (ранее — «Русская аквакультура») владеет правами на 40 участков в акватории Баренцева моря и озерах Карелии для разведения лосося и форели. В 2021 году продажи выросли на 80%, до 27,9 тыс. тонн, выручка увеличилась на 91%, до 15,9 млрд руб. год к году. Основной владелец группы — Максим Воробьев, брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее селекционный центр входил в холдинг «Биоресурс», владельцем которого в СМИ называли бывшего топ-менеджера ОФК-банка Сергея Кузнецова. ЦБ отозвал лицензию у ОФК-банка в 2018 году. А в 2021 году суд признал экс-главу ОФК-банка Николая Гордеева виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче необеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. структурам, подконтрольным бенефициару банка и бывшему главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну. Потерпевшим по делу был акционер ОФК-банка, партнер бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров.

С 2018 года у селекционного центра сменилось несколько собственников, следует из ЕГРЮЛ. Последним был Виктор Поляков, который развивал инвестиционно-консалтинговый бизнес, а также работал в Альфа-банке, «Росбилдинге», А1, «РТ-Капитале», коллегии «Юков и партнеры» и др. Связаться с ним “Ъ” не удалось. В селекционном центре “Ъ” не ответили.

В Inarctica заявили “Ъ”, что сделка окончательно не закрыта и ее условия обсуждаются. Там добавили, что прорабатывают потенциальный производственный план и стратегию развития актива в периметре группы. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк считает, что Inarctica стремится выстроить бизнес замкнутого цикла, контролируя разведение рыбы на каждом этапе. По его словам, собственное производство мальков позволит обеспечить необходимое качество, а также лучше контролировать себестоимость.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин добавляет, что сделка также может позволить Inarctica нарастить производство красной рыбы, что особенно актуально в условиях ограниченного импорта. После начала военных действий на Украине и новой волны санкций Фарерские острова остановили отгрузки, поставок из Чили почти нет, что создает нехватку семги и форели, отмечает эксперт. Как сказано в обзоре SberCIB, в 2021 году импорт красной рыбы оценивался в 100 тыс. тонн, в основном из Чили и Фарерских островов. По словам господина Фомина, стоимость форели в оптовом звене на этом фоне доходит до 1 тыс. руб. за 1 кг и рентабельность бизнеса может быть достаточно высокой.

Покупка селекционного центра также позволит Inarctica загрузить мальками калужский комплекс по разведению форели «Ф-Траут» мощностью более 500 тонн рыбы в год. О покупке этого предприятия за 350 млн руб. структура группы договорилась этим летом. Как отмечают в SberCIB, один из рисков для Inarctica — снижение доходов потребителей, что может заставить тех переключиться на более дешевые виды рыб или на мясо.

Анатолий Костырев