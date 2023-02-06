В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 1400 человек

Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 1014 человек. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям. В Сирии жертвами стихийного бедствия стали 403 человека, пострадали 1284 человека, сообщили в местном Минздраве.

«Мы получили данные о разрушении 2824 зданий. Погибшими числятся 1014 наших граждан»,— сообщил глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер (цитата по ТАСС).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что удалось спасти 2470 человек. Анкара уже получила предложения по оказанию помощи от более 45 стран, в том числе от России, Казахстана, стран Евросоюза.

В минувшую ночь землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции, вблизи города Газиантеп. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. В нескольких турецких и сирийских городах обрушились или повредились здания.

Позже сегодня днем зафиксировали новое землетрясение в центральной части Турции. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его магнитуду в 7,7, турецкий сейсмологический цент Kandilli — в 4,2.

Лусине Баласян