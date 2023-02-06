В Сирии для ликвидации последствий землетрясений привлечены более 300 российских военных

Находящиеся в Сирии российские военные были привлечены к ликвидации последствий землетрясений, сообщает Минобороны РФ. Пока погибшим в Сирии, по данным Минздрава страны, числится 461 человек.

«К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники»,— сообщает Минобороны РФ. Пункты помощи развернуты в городах Алеппо, Хама, Латакия, а также населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша. Разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим 10 отрядов, а с авиабазы Хмеймим готова выдвинуться бригада военных медиков. Также там развернуты четыре пункта приема донорской крови.

Больше от произошедших ночью и днем 6 февраля землетрясений пострадала Турция, там пока погибшим числится 1541 человек.

Мария Федотова