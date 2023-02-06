Минфин оценил падение доходов в январе в 35% при росте расходов на 59%

По предварительной оценке Минфина, объем доходов в российский бюджет составил 1,356 млрд руб.— это на 35% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Объем расходов вырос на 59% по сравнению с январем 2022 года и составил 3,117 млрд руб.

Нефтегазовые доходы упали год к году на 46% и составили 426 млрд руб. В Минфине связывают такой результат со снижением репрезентативности котировок цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта природного газа.

При этом ненефтегазовые доходы снизились на 28% год к году и составили 931 млрд руб. Ведомство связало падение доходов с сокращением поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Минфин оценил среднюю стоимость Urals в январе в $49,48 за баррель при заложенной в бюджет цене нефти $70 за баррель. Таким образом, за год стоимость барреля Urals упала в 1,7 раза. По оценке аналитиков Bloomberg и Citigroup, если нефть марки Urals будет стоить $25–35 за баррель, резервы ЦБ РФ в юанях будут исчерпаны в 2023 году.

По данным опроса аналитиков Reuters, Минфин России в период с 7 февраля по 6 марта может выделить Центробанку валюту на сумму 80 млрд руб. ($1,14 млрд) для продажи на внутреннем рынке. Таким образом Минфин планирует компенсировать недополученные бюджетом нефтегазовые доходы, считают аналитики.

Анастасия Ларина