ООН: с начала военного конфликта на Украине погибли 7155 мирных жителей

Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало отчет с подсчетами жертв российско-украинского военного конфликта. Из отчета следует, что с начала военного конфликта на Украине погибли 7155 мирных жителей. При этом за январь текущего года погибли 177 человек. Всего ранены были 11,6 тыс. человек, из них 495 — за январь.

Среди погибших гражданских за январь: 67 мужчин, 48 женщин, 4 девочки и 5 мальчиков, а также 53 взрослых, пол которых установить не удалось. 167 из них были убиты снарядами, 10 — минами или снарядами, оставшимися после боевых действий.

За все время погибли 2853 мужчины, 1927 женщин, 180 девочек и 226 мальчиков, а также 32 ребенка и 1937 взрослых, пол которых еще не установили. При этом в подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей 7,8 тыс. погибших, на территории ДНР и ЛНР — 2,2 тыс. погибших. В остальных украинских регионах за все время конфликта погибли 8,7 тыс. человек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина