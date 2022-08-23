Двадцать клубов попали под слежку UEFA

Сразу два десятка европейских клубов, среди которых такие гранды, как «Барселона», ПСЖ, «Ювентус», «Арсенал», подозреваются в нарушении правил финансового fair-play (FFP), сообщает издание The Times. Все они помещены под наблюдение соответствующих структур Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Больше всего вопросов может возникнуть к «Арсеналу», потери которого за три последних сезона составили £213 млн. Клуб при этом очень активно покупал футболистов, что вызвало подозрения UEFA в том, что «канониры» обходят правила FFP. Предполагается, что решение по «делу 20» будет обнародовано уже в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Издание The Times во вторник сообщило, что сразу 20 европейских футбольных клубов подозреваются в нарушении регламента FFP. Утверждается, что UEFA пристально следит за действиями этих команд. От дальнейших шагов UEFA пока воздерживается, поскольку еще не получил от клубов наиболее свежие версии их финансовых отчетов.

Само по себе наличие некоего списка потенциальных нарушителей FFP не является чем-то примечательным: UEFA следит за соблюдением клубами регламента, а потому некие списки потенциальных нарушителей есть всегда. Другое дело, что в списке, как утверждает The Times, сразу несколько очень известных команд: «Барселона», «Ювентус», «Интер», «Рома», «Марсель», «Арсенал».

Больше всего вопросов, полагает The Times, именно к последней команде. Лондонцы предварительно отчитались о том, что их «потери» за предыдущие три сезона составили внушительные £213 млн (€253 млн). Это почти на порядок больше €30 млн, допустимых регламентом. При этом лондонцы были очень активны на трансферном рынке.

Прошлым летом «Арсенал» больше всех в мире потратил на усиление, израсходовав на приобретение игроков €166 млн. Продажи при этом составили относительно скромные €31 млн.

По ходу текущего трансферного окна «Арсенал» потратил уже €132 млн, а получил от продажи футболистов лишь €24 млн. Большой дисбаланс трансферных расходов / доходов налицо. Он требует объяснения относительно источников финансирования. The Times отмечает, что пока официальных претензий к лондонцам нет. Но только потому, что UEFA еще не получил официальную отчетность клуба за прошлый сезон.

Что касается других команд, то в ряде случаев, похоже, решение уже принято. Хотя также еще требуется соблюдение неких формальностей. По всей видимости, UEFA находится в стадии переговоров с клубами, чтобы достичь с ними некоего соглашения. Таковые, по данным The Times, подготовлены с ПСЖ, «Марселем», «Интером» и «Ромой». Французские команды согласились заплатить штраф, итальянские не против того, чтобы их оштрафовали и наложили некие ограничения по трансферам. С остальными, включая «Арсенал», пока договоренностей нет. Не факт, к слову, что UEFA удастся договориться со всеми. Например, в «Барселоне», как сообщает издание Marca, отрицают какое-либо нарушение правил и вообще считают, что у UEFA нет юридически значимых оснований для вынесения наказания. Источник Marca в «Барселоне» обратил внимание на то, что санкции за нарушение регламента FFP могут применяться только после официального открытия дела. А этого не случилось. Понятно, впрочем, что открыть дело UEFA может и позже. Как бы то ни было, а принятие решения по «делу 20» планируется в течение сентября.

Отметим, что наказание провинившихся клубов, если оно состоится, станет одним из последних принятых по пока еще действующему регламенту FFP. Начиная с сезона-2023/24 в силу вступят новые правила с совершенно иным механизмом.

Если сейчас от клубов требуется тратить не больше, чем они зарабатывают, то есть оставаться безубыточными (это слишком широкий подход, ограничивающий свободу ведения дел клубами), то по новому регламенту UEFA будет отслеживать именно расходы клубов, непосредственно связанные с «футбольной деятельностью». Прежде всего траты на зарплаты игроков и трансферы, равно как и выплаты агентам. Они не должны превышать 70% от доходов команд. Правда, переходу к окончательной версии новой схемы будет предшествовать трехлетний период с начальным 90-процентным лимитом.

Напомним, что FFP, внедренный в 2010 году, в прошлом году был заметно дискредитирован как реальный инструмент контроля расходов клубов. Речь об истории про то, как UEFA не смог отстоять санкции, введенные в отношении «Манчестер Сити». Английский клуб за грубые нарушения FFP был отстранен от участия в еврокубках. Манчестерцы обратились в Спортивный арбитражный суд. Даже не пытаясь оспаривать подлинность документов, утечка которых и привела к применению санкций, они доказали, что UEFA был не вправе применять столь жесткие санкции. Эксперты сделали из того вердикта однозначный вывод: элитные адвокаты, цепляясь за формальности, легко разбивают аргументы европейских футбольных руководителей, связанные с FFP.

Александр Петров