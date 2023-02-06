Судью сделали свободнее

Задонский райсуд Липецкой области отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении для судьи Воронежского областного суда в отставке Людмилы Козиевой. Ее судят за нарушение правил дорожного движения с тяжкими последствиями (ч. 1 ст. 264 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Как рассказывал «Ъ», расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление Следственного комитета России. Дело было возбуждено лично председателем Александром Бастрыкиным в конце 2021 года. К тому моменту полномочия Людмилы Козиевой были прекращены по ее заявлению: она имела 26-летний стаж работы по юридической профессии, а судьей работала 21 год, 13 из которых — в Воронежском областном суде. После этого Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела.

Согласно версии следствия, 21 июля 2020 года 48-летняя судья Воронежского областного суда на Volkswagen Touareg превысила установленную скорость, двигаясь по набережной Массалитинова в Воронеже.

Нарушив правила дорожного движения при перестроении, Людмила Козиева съехала на тротуар и врезалась в припаркованный ВАЗ-2115. Находившийся в нем 61-летний Александр Попов получил серьезные травмы.

Прибывший на место инспектор ДПС с помощью мобильного алкотестера в присутствии двух понятых провел медосвидетельствование Людмилы Козиевой. Она была трезва. Пострадавший попал в больницу. Экспертиза показала, что здоровью Александра Попова был нанесен тяжкий вред. Судья утверждала, что ей стало плохо за рулем.

После ДТП в СМИ появилась информация о давлении виновницы происшествия на врачей с целью изменения поставленного потерпевшему диагноза. Специальная комиссия квалификационной коллегии судей провела собственную проверку, установив, что Людмила Козиева не вмешивалась в работу медработников. В коллегии утверждали, что судья предпринимала попытки к добровольному возмещению причиненного вреда, оплатив отдельную палату, индивидуальный круглосуточный пост среднего и младшего персонала и дополнительное медицинское обслуживание для Александра Попова. Также Людмил Козиева передала деньги супруге потерпевшего.

Во время расследования уголовного дела в отношении Людмилы Козиевой действовала мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Судебное следствие решили провести в Липецкой области, так как подсудимая долго работала судьей в Воронеже.

Согласно материалам суда, с которыми ознакомился «Ъ», в конце прошлого года защитник Людмилы Козиевой Михаил Колесников подал ходатайство об отмене меры пресечения, которое и было удовлетворено.

Суд учел наличие у подсудимой заболевания позвоночника и необходимости оперативного вмешательства, а также то, что она не нарушала избранную в отношении нее меру пресечения, регулярно являлась по повесткам в судебные заседания, по делу допрошены все свидетели обвинения, исследованы все письменные материалы дела. Срок привлечения Людмилы Козиевой к уголовной ответственности истек.

Сергей Толмачев, Воронеж