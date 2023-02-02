Признание не смягчило суд

Ленинский районный суд Тюмени сегодня приговорил бывшего сотрудника регионального следственного управления (СУ) Следственного комитета РФ (СКР) Павла Шадрина к девяти годам колонии общего режима и лишил его специального звания майора юстиции. По версии следствия, пьяный мужчина за рулем BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих, переходивших дорогу вне пешеходного перехода. Выступая с последним словом, он полностью признал вину и раскаялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Шадрин, 2021 год

Фото: Денис Моргунов / URA.RU / ТАСС Павел Шадрин, 2021 год

Фото: Денис Моргунов / URA.RU / ТАСС

Судебные слушания по делу сотрудника СУ СКР по Тюменской области 34-летнего майора юстиции Павла Шадрина, обвиняемого по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения), продолжались восемь месяцев. Сегодня Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд лишил мужчину звания майора и запретил ему после освобождения на два года и десять месяцев водить автомобиль.

По версии следствия, в ночь на 24 ноября 2021 года в Тюмени на объездной дороге в районе ул. Федюнинского, 54 пьяный водитель BMW Павел Шадрин сбил двух дорожных рабочих, переходивших дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчины в возрасте 65 и 35 лет скончались на месте.

На момент ДТП Шадрин состоял на службе в должности заместителя начальника следственного отдела управления СКР Тюменской области. На следующий день после смертельной аварии его уволили. Уголовное дело, возбужденное тюменским СУ СКР, было передано в производство следователей ГСУ СКР, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял его расследование под свой контроль.

Как писали местные СМИ, в ходе процесса следствие заявляло, что после ДТП обвиняемый якобы пытался переложить вину на вымышленного человека, попросив своих пассажиров дать ложные показания.

На время следствия Павел Шадрин и его адвокат запрашивали домашний арест, однако следователь указала на то, что у подсудимого был длительный стаж работы в правоохранительных органах и обширные связи среди силовиков, а значит, были основания полагать, что «он, находясь на свободе, сможет оказать давление на очевидцев, свидетелей, искусственно создать доказательства своей невиновности и принять меры по уничтожению уже имеющихся доказательств». До оглашения приговора Шадрин пробыл в СИЗО.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде девяти с половиной с лет колонии общего режима.

В последнем слове Павел Шадрин заявил, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном. «Не проходит и дня, чтобы я не сожалел о совершенном преступлении. Погибших людей уже не вернуть, словами им не поможешь. Я хочу, чтобы поверили, что я правда раскаялся. Каждый человек должен отвечать за свои поступки и действия по закону. Добавить мне нечего. Прошу прощения у всех, кому причинен вред и ущерб в связи с моими действиями»,— сказал Павел Шадрин. Намерен ли он и его адвокат обжаловать решение суда, узнать не удалось.

Катерина Якушева, Екатеринбург