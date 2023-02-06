Транзиту грузов прибавили правил

Провоз грузов через Казахстан усложнится, власти ужесточают правила для логистических компаний. Астана намерена защитить местных игроков от конкурентов из России и Белоруссии. Последние ради обхода санкций стали регистрировать фуры в Казахстане и заняли почти 70% локального рынка. Чтобы закрыть эту лазейку, власти перестанут выдавать международные разрешения компаниям-новичкам. Правила начнут действовать 20 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

И это очередной удар по российским перевозчикам, говорит генеральный директор компании «Оптима Лог» Георгий Властопуло:

«Видимо, доля российских компаний, регистрирующихся в Казахстане, привела к тому, что предложение по транспорту дошло до каких-то критических моментов. И Минтранс вынужден был, скорее всего, под давлением каких-то логистических ассоциаций защитить свой внутренний рынок от такой конкуренции.

Насколько сильно сократится число игроков? Естественно отреагирует и российская Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. Может, удастся достичь договоренностей о квотах для наших автотранспортных компаний. Но это еще одна палка в колесе. Европейский рынок отрезан от нас пятым пакетом санкций. И долгожданный ответ на него, по сути, не защитил автоперевозчиков, потому что есть некие большие оговорки в виде приложения, разрешающие ввозить грузы европейским логистическим компаниям.

А теперь еще и Казахстан защищает свой местный рынок. Нашим перевозчикам придется уходить либо на внутренний рынок, либо искать какие-то новые направления».

На объемы параллельного импорта ужесточения, скорее всего, не повлияют. Но зато ставки на фоне сокращения предложения вырастут, уверена коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова:

«Мы как экспедиторы всегда имеем возможность выбрать среди перевозчиков тех, у кого такие разрешения есть. И для наших клиентов большой роли этот законопроект играть не будет. Ожидаем, что тарифы, безусловно, скорректируются. Сказать, насколько, сейчас не представляется возможным, потому что есть очень много факторов, которые влияют на ставки.

Будем наблюдать за спросом. В меньшую сторону на тарифы может повлиять тот факт, что сейчас крупные автопредприятия активно обновляют свои парки, в достаточно больших количествах закупают новые автомобили. Поэтому надеемся, что стоимость грузоперевозок если и подрастет, то несерьезно».

Новые проблемы возникли и на турецком направлении: США предупредили местные банки о рисках санкций в случае сотрудничества с российскими компаниями из черных списков. Это может ударить по «Аэрофлоту», так как Турция предупредила, что может отказать в обслуживании его самолетам, а среди них есть и грузовые.

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Иван Корякин