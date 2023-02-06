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Коммерсантъ FM
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Силуанов: ликвидная часть ФНБ составляет 6 трлн рублей

Министр финансов Антон Силуанов в эфире «Первого канала» заявил, что ликвидная часть Фонда национального благосостояния России (ФНБ) в настоящий момент составляет около 6 трлн руб., передает ТАСС.

Антон Силуанов в 2021 году

Антон Силуанов в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Антон Силуанов в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В январе Минфин заявлял, что объем ФНБ за декабрь 2022 года снизился до 10,435 трлн руб. или $148,35 млрд. Падение составило 955 млрд руб., в долларах — $38,1 млрд.

Повысить порог для трат из ФНБ 1 октября предложил президент России Владимир Путин. 26 января Минфин предложил вернуть на уровень до 7% ВВП порог объема ликвидных средств, при котором возможно тратить средства ФНБ.

В 2023 году из фонда могут дополнительно направить 1,5 трлн руб. на финансирование проектов. Эта сумма не учитывает 356 млрд руб., которые будут направлены из фонда по ранее подписанным соглашениям.

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